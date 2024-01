El doctor Manuel Ferrer Ayza cuelga la bata: la vocación no se jubila

El anestesista Antonio Martínez-Amo señala que “han sido muchos años de travesía juntos en Obesidad Almería, donde ha manejado el timón como el mejor, siempre colaborador y diligente. Nunca me he sentido solo operando con él porque sabía que su confianza en mí era total. Tenerle a mi lateral derecho en las cirugías a la inducción y al despertar ha sido muy gratificante. Gracias por tu profesionalidad doctor Ferrer Ayza”.

Es un “compañero de vida” y un “padre ejemplar”

Josefa Márquez y María José Ferrer son las mujeres de su vida. Esposa e hija sienten una tremenda admiración por Ferrer Ayza como doctor y como lo que es en su vida personal y familiar. Una persona que a pesar de las horas que pasaba en la consulta y en el quirófano, siempre ha dedicado el tiempo suficiente a hacer feliz a quienes lo rodeaban. Josefa, más conocida como Pepa en su ámbito más cercano, lleva más de media vida junto a Manuel Ferrer. Se conocieron en un quirófano. Ella era la enfermera y él el cirujano. Fue en la Bola Azul. Desde entonces no se han separado nada más que para atender sus particulares retos profesionales. “Manolo es mi compañero de vida desde hace 48 años. Siempre ha estado a mi lado apoyándome e todo y dándome ánimos en los momentos más bajos. Sin él no hubiera sido posible llevar a cabo todo lo que he querido hacer y he hecho. Seguiremos acompañándonos durante mucho tiempo más”, explica Pepa, para quien también este momento de la jubilación de su marido es muy emocionante. María José Márquez, destaca que al hablar de su padre le vienen a la cabeza dos palabras: “Orgullo y envidia”. “Me siento orgullosa de él todos los días: por cómo nos ha criado y alentado durante toda nuestra vida; por lo que nos apoya todos los días en todo ( este más o menos de acuerdo nunca lo va a decir); por su amor incondicional; por su beso diario; por estar siempre. Envidia sana por su pasión por el trabajo todos los días que ha ejercido su profesión, pasión que ha sabido transmitirnos a mi hermano y a mi; por cómo lo miran y abrazan sus pacientes cuando se lo cruzan o encuentran en algún lugar y me miran y me dicen “qué gran padre tienes, qué humano”. Humanidad es mi padre. HUMANIDAD en mayúsculas”, destaca.