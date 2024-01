Los pacientes de ‘Don Manuel’ dan fe de su “calidad personal y profesional”

La dedicación, la vocación y el trato humano siguen presentes. Dedicación para estar al día de los avances que llegan, vocación para no cambiar por nada el interés y la salud del paciente y para mantener una postura reivindicativa, y calor humano para atender al que tiene miedo, incertidumbre y muchas dudas (Juan Jesús Vivas). La medicina es grande por el sentimiento humanista que tiene y por esa capacidad del médico para asumir y hacer suyo el sufrimiento y el dolor de los demás. “Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela”. Esta es la figura del médico, como señalaba Serafín Romero Agüit, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España en su presentación del Manual de la Relación Médico-Paciente.

Y así es precisamente “Don Manuel Ferrer Ayza”, tal y como lo describen pacientes suyos que manifiestan estar “muy satisfechos” no solo por el resultado de sus intervenciones quirúrgicas, sino más aún por el trato humano que este médico les ha brindado en cada una de las consultas.

“Capaz de curar, escuchar, reconfortar, tranquilizar, acompañar y transmitir esperanza”

Como decía Romero Agüit, “el hecho de que el enfermo no se considere muerto antes de morir, que no se considere abandonado por su médico, que le visita, le escucha, le acompaña, le tranquiliza y conforta, le da la mano y es capaz de transmitirle esperanza y confianza, es de una importancia tremenda para el paciente, aparte de una de las misiones más grandiosas de nuestra profesión”.

Las opiniones de los pacientes dan fe de que con la figura de Manuel Ferrer Ayza se cumplen “a rajatabla” todos los ítems que en el Manual de la Relación Médico-Paciente se describen como “imprescindibles” para ser ese buen médico que todo lo sana: la enfermedad, los miedos y el alma.

Eugenio Gonzálvez: “Mi vida ha cambiado de forma radical. Jamás había tenido tantas ganas de vivir. Tras la intervención del doctor Ferrer he perdido 88 kilos de peso. Antes tenía encima 170 y todo el día tenía malestar. Me acostaba cansado y me levantaba peor. Ahora soy otra persona. Hago deporte diario y he dejado de tomar una cantidad ingente de medicinas. El doctor me conquistó por su humanidad, por sus incalculables valores. En Almería tenemos a los mejores profesionales y Don Manuel es sin duda uno de ellos. Antes de acudir a él yo había visitado a otros médicos pero ninguno me inspiró la confianza que él me transmitió en los primeros 30 segundos de aquella primera consulta. Nada más entrar me dijo que llevaba 10 años esperándome, y en una semana yo ya estaba operado. Bendita la hora en la que lo conocí. No tengo nada más que palabras de agradecimiento”.

Elisa María Ibarra: “Cuando decidí operarme llevaba muchos años pensándolo pero por miedo no me decidía. Una amiga mía me habló muy bien de él y empecé a investigar en redes sociales y a leer y cada vez me llamaba más la atención. Cuando fui a su consulta fue como estar hablando más que con un médico, con un familiar. El trato de Manuel hacia mí fue todo cariño, muy cercano y con mucha humanidad. Mi operación fue complicada pero sin duda lo volvería a hacer. Pesaba 115 kilos y ahora 58. A los nueve meses de la operación ya estaba en mi peso y gané en agilidad, bienestar... Vaya que me cambió la vida al 100%. De lo único que me arrepiento ahora es de no haberlo hecho antes. El día que fui a la consulta fui solo para informarme y salí tan segura que en el mismo momento le dije que me diera cita para entrar en quirófano. Para mí Manuel Ferrer es más que mi cirujano, es como un familiar”.

Ana Martínez-Amo: “Siempre he tenido sobrepeso y la tensión muy alta. Pesaba 97 kilos y no me encontraba bien ni física ni anímicamente. Me costaba trabajo respirar y siempre estaba muy cansada. Fui a ver una conferencia del doctor Ferrer y allí me conquistó. Entonces pedí cita para esa primera consulta y desde el minuto uno estaba convencida de que quería operarme. Me dio una tranquilidad y una confianza tremenda. Me operé en 2014 y todo me ha ido fenomenal. Después en 2022 me sometí a una segunda intervención y puedo decir que estoy incluso mejor. Ahora puedo saltar, correr, hacer ejercicio... sin cansarme. Soy una persona completamente distinta, sin los problemas de tensión y de azúcar que tenía. Conocer al doctor Ferrer y a su equipo ha sido una maravilla en mi vida”.

Minerva Martínez: “El día que me vi limitada para el simple gesto de cerrar las piernas fue el punto de inflexión para decidir poner remedio. Pedí referencias del doctor Ferrer a un conocido que se había puesto en sus manos. Desde el minuto uno la atención, la amabilidad, el respeto..., fue impresionante. Al mes de la primera consulta ya estaba operada . Fui la última paciente intervenida antes del confinamiento y el seguimiento fue personalizado día tras día incluso estando en mi casa. El día de la operación iba muy nerviosa. Me puse a llorar y él se subió conmigo a la camilla, me llevó abrazada hasta la puerta del quirófano e hizo parar a todo su equipo hasta que me tranquilizó como un padre a su hija. No tengo palabras para agradecerle su trato y el haber sido el artífice de que haya logrado una calidad de vida impensable. He pasado de 120 a 56 kilos. Mi admiración hacia Manuel Ferrer Ayza es impresionante”.

Susana García: “A mí me gustaría definir al doctor Manuel Ferrer Ayza como el inventor de una nueva Susana García Gutiérrez. A mí nunca mi sobrepeso de 104 kilos me ha supuesto un calvario pero sí quería sentirme bien a nivel personal, quitarme los miedos y complejos, por lo que un día decidí operarme y ser más feliz. Y me puse en manos de este profesional. Para mí es un hombre muy especial porque gracias a él me siento una mujer nueva. Animo a todo aquel que lo necesite a que lo haga, ya no por la estética de cómo lo van a ver los demás, sino por uno mismo, porque se gana en salud y en autoestima. Y esto es lo que verdaderamente importa. Mis palabras hacia el doctor Manuel Ferrer son de máxima admiración. Él es talante, es seguridad y muchas cosas más”.

Todos muestran su satisfacción por el doctor como médico y como persona. Familiares, compañeros de profesión y pacientes ponen de manifiesto, sobre todas las cosas la "HUMANIDAD" de Manuel Ferrer Ayza.