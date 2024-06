Santiago Abascal en Almería: “No queremos que nuestras calles parezcan del norte de África”

La emblemática Plaza de la Catedral de Almería ha sido testigo de uno de los últimos mítines de Vox de cara a las Elecciones Europeos del próximo 9 de junio. El presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado por Juan Carlos Girauta, número tres de la lista al Parlamento Europeo, y Juan José Bosquet, presidente del partido en Almería, instaron a sus seguidores a votar masivamente. Abascal realizó un llamado vehemente a defender la soberanía nacional, rechazar la inmigración masiva.

Santiago Abascal: "Defender nuestra soberanía y seguridad"

Santiago Abascal lanzó en su intervención con un mensaje claro y contundente sobre la pérdida de soberanía que, según él, España ha experimentado bajo la influencia de Bruselas. "Lo que ha alumbrado Bruselas es una pérdida de soberanía para los españoles", declaró Abascal, acusando a los partidos tradicionales, PP y PSOE, de ceder progresivamente las riendas de la política nacional a la Unión Europea. Según Abascal, estos partidos aparentan enfrentarse, pero en realidad están de acuerdo en un 90% de las cuestiones.

⚡️ @Santi_ABASCAL a Pedro Sánchez: "Menos fotos a lo Kennedy y más explicaciones sobre la corrupción". ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/OOiSZesxqw — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 6, 2024

Abascal no escatimó en críticas hacia la Comisión Europea, a la que acusó de tomar decisiones sin conocer los verdaderos problemas de los españoles. "Todo se decide en una Comisión Europea que decide cosas desde muy lejos sin conocer los verdaderos problemas. A veces se deciden directamente en Rusia, ni en Europa", afirmó. Esta pérdida de soberanía, para Abascal, se manifiesta en la gestión de la política migratoria, que describió como "una amenaza de muerte a nuestra prosperidad y a la vigencia de nuestros servicios públicos".

El presidente de Vox subrayó la importancia de mantener la identidad y seguridad nacional, haciendo un llamamiento a que España tenga "muros altos para defender nuestra seguridad, para defender nuestras viviendas". Abascal se mostró firme en su postura contra la criminalidad y la inmigración masiva, proponiendo medidas drásticas como la deportación inmediata y masiva.

"No vamos a admitir que nuestras calles parezcan calles del norte de África, ni vamos a permitir que haya burkas o velos o que sigan cambiando las imágenes de nuestras ciudades. Y esto no es odio, es profundo amor a nuestra forma de vivir", enfatizó Abascal, defendiendo su postura como una muestra de amor a la cultura y estilo de vida españoles. También criticó a los políticos que, según él, carecen de convicciones y se dejan guiar por asesores, en contraposición a su firme defensa de sus propios principios.

Sector primario y agenda 2030

Además, Abascal denunció las políticas europeas en relación con el sector primario, acusando a Bruselas de criminalizar a los ganaderos y agricultores. "En Europa se han tomado decisiones contra todo el sector primario. Han criminalizado a los ganaderos a los agricultores, a las políticas de regadío", afirmó, sugiriendo que estas políticas favorecen a otros países, como Marruecos, en detrimento de los regantes de Almería.

Abascal también criticó la Agenda 2030, acusándola de imponer corrupciones ideológicas en los centros educativos y de intentar cambiar la manera de pensar de los españoles. "En los libros de texto encontramos cosas que preferimos que nuestros hijos no vean todavía. Y cuando no son los libros son los lobbys los que entran los colegios para corromper la inocencia de los niños. Y si no es así, otros fomentan la pedofilia. Eso lo hizo aquí el Ayuntamiento del PP", añadió, cuestionando la moralidad de estas acciones.

Juan Carlos Girauta: "Contra la autodestrucción y el poder financiero"

Por su parte, Juan Carlos Girauta arremetió tanto contra la izquierda como contra la derecha tradicionales, refiriéndose a ellas como "la izquierda trincona y la derecha mentirosilla". Girauta denunció la influencia del poder financiero y empresarial, acusándolos de someterse al Gobierno de Pedro Sánchez. "El poder financiero no se atreve a llevarle la contraria a Pedro Sánchez. Le tienen tanto miedo que le dan la razón. Le rinden pleitesía al autócrata. Los empresarios miedosos deberían hacer algo para defenderse", sentenció.

Girauta también cuestionó las políticas europeas respecto al cambio climático, sugiriendo que no existe consenso sobre la capacidad del hombre para controlar el cambio climático en un corto plazo. "No hay constancia de que el hombre pueda acabar con el cambio climático en un espacio de 30 o 50 años. No lo sabe nadie. Independientemente de que exista o no, que sí existe", afirmó, destacando la incertidumbre sobre la eficacia de las medidas actuales.

El candidato al Parlamento Europeo subrayó la importancia de las decisiones tomadas en Europa, afirmando que el 80% del ordenamiento jurídico español se decide en el ámbito europeo. "Aquí nos jugamos otras cosas, como que los negocios relacionados con la agricultura tengan tantísimas condiciones, barreras no arancelarias, sean impuestas por Europa", explicó Girauta, criticando la excesiva regulación impuesta desde Bruselas.

Girauta también destacó que Vox tiene un objetivo claro en Europa: expulsar a Ursula von der Leyen y evitar que los socialistas formen parte del gobierno europeo. "Lo que vamos a hacer ahora en Europa es muy fácil, echar a Ursula von der Leyen e impedir que los socialistas sean parte de la fórmula de gobierno en Europa y eso no lo va a hacer el PP, lo va a hacer Vox", concluyó.

Juan José Bosquet: "La voz de la esperanza"

Juan José Bosquet, presidente de Vox en Almería, cerró el mitin con un mensaje de esperanza y determinación. "Hoy aquí escuchamos la voz de la esperanza, la única alternativa que nos queda para recuperar España y para recuperar Europa", proclamó Bosquet, instando a los presentes a votar el 9 de junio. Bosquet aseguró que estas elecciones serán históricas y que Vox representa la esperanza para el futuro del país y del continente.

El mitin en Almería mostró una vez más la retórica combativa de Vox, centrada en la defensa de la soberanía, la identidad nacional y la seguridad, mientras critica duramente a las políticas actuales de la UE y del Gobierno español. Los líderes del partido hicieron un llamado claro a sus seguidores a movilizarse y votar, buscando un cambio significativo en las próximas elecciones europeas.