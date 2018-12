Fran Fernández: "Hemos trabajado para que no nos afecte lo de Villarreal"

Fran Fernández ha hablado esta mañana ante los medios de comunicación para hacer borrón y cuenta nueva después del partido de Copa. En una semana tan difícil, lo mejor es jugar cuanto antes. "Lo más positivo es que el siguiente partido está muy cerca, estamos deseando jugar ya en Oviedo para demostrar de lo que somos capaces. Vamos con muchísima ilusión, espero que el equipo dé el nivel", y para ello se ha trabajado en el aspecto anímico "Hemos trabajado para que no nos afecte el partido de Villarreal. Los que jueguen de inicio, casi ninguno jugó de inicio en Copa. Asumimos riesgos en ese partido con la convocatoria y la alineación, pero para nosotros lo más importante es la competición liguera, lo más importante de la semana son los tres puntos de mañana, que nos reforzarían después de lo que ha pasado", dijo el míster.

Sobre el rival de mañana, el Oviedo, FF asegura que tiene muchas variantes de juego pese a las bajas. "Ellos tienen varias bajas, sobre todo en el centro de la defensa. El Oviedo está en un buen momento, está teniendo un gran nivel de juego, muy directo y atrevido. Es un conjunto típico de Anquela, con las líneas muy juntas y que alterna juego directo con elaborado. Tenemos que salir con mucha intensidad".

Ante las bajas propias, el míster se ha llevado un jugador más de lo habitual en las convocatorias. "Estamos recibiendo algunas altas, pero hay secuelas del partido de Copa. Vamos a viajar con 19 futbolistas, todavía no he hablado con el médico". Igualmente, el míster dice que es flexible cuando hace el once titular. "No me gustan los once tipo, pero ahora mismo estamos jugando con el que demuestra que está mejor. Pero el equipo está abierto a quien se gane la titularidad, como ha sido el caso de Owona".