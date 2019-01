Ibiza: "Estar siete jornadas sin perder tiene mérito"

El central cedido por el Villarreal, Juan Ibiza, ha pasado por rueda de prensa donde ha mostrado el optimismo que tiene el grupo en este final de la primera vuelta. "El vestuario está muy metido en el trabajo diario, salimos adelante ante cualquier situación que se nos presente. Siete jornadas sin perder tiene mucho mérito, pero todavía no hemos tocado techo, lo mejor es que no paramos de mejorar día a día. Eso sí, tenemos claro que nuestro objetivo son los 50 puntos y luego ya veremos", asegura el jugador, que volverá a ser de la partida en Alcorcón al no haber regresado Owona, después de superar un calvario por las lesiones: "He pasado meses muy duros".

En el aspecto personal Juan Ibiza manifestaba que “estoy contento de haber vuelto a jugar. Durante unos dos meses las lesiones me cortaron el ritmo, pero me encuentro bien y con muchas ganas de poder seguir ayudando a mis compañeros y al equipo, que va a necesitar de todos nosotros en una competición tan larga y tan complicada”.

Respecto al próximo choque, el centrocampista pide seguir en la misma línea para traerse algo positivo de Santo Domingo: "El Alcorcón somete a mucha presión a su rival, es un equipo que está consiguiendo muy buenos resultados, pese a que ahora lleve una mala racha, que no miramos. La clave es estar concentrados y muy seguros en defensa".