Acuciados por la necesidad

Parece que fue ayer cuando Melero rescataba en el tiempo de descuento un punto ante el Cádiz. Con el paso de las semanas esa igualada se ha valorado más. No pudo el conjunto de Rubi vencer en Vigo a pesar de que anotó en Vigo y ahora se juega buena parte de su futuro este domingo (18:30 horas) ante un Valencia que se encuentra fuera del descenso, pero empatado a puntos con los almerienses. A pesar de que Rubi no quiso catalogar el encuentro como una final ni de siete puntos, la diferencia entre un '1' y un '2' son siete unidades, al estar la diferencia de goles en juego al empatar (2-2) en Mestalla.

Nadie esperaba que el Valencia estuviese a estas alturas de la temporada jugándose media permanencia. Lo hace en un Estadio de los Juegos Mediterráneos que le trae buenos recuerdos al conseguir el billete para la Liga de Campeones en su última visita (2-3 en mayo de 2015) en un encuentro en el que los locales certificaron su descenso a Segunda División.

El que sepa gestionar mejor los nervios y el que anote el primer gol tendrá mucho ganado en un partido de tal trascendencia y con ese ambiente

Ambos equipos estarán arropados por los suyos en un Power Horse Stadium que ha vendido todas sus localidades. Con 700 seguidores naranjas en las gradas el que sepa jugar con esos nervios tendrá mucho ganado, por no decir de la importancia de anotar un gol. De ahí que Rubi opte por la experiencia, teniendo Embarba y De la Hoz muchas papeletas para entrar en el once, en detrimento de Puigmal y Samu Costa. El otro nombre propio es el de Pozo, cuya presencia en el once no se descarta ya sea como lateral o extremo.

La otra duda radica en el sistema. Si el preparador rojiblanco le da continuidad al 1-4-4-2, Robertone jugaría pegado al costado izquierdo, mientras que Baptistao tendría libertad de movimientos por dentro, acompañando a Luis Suárez. Si, por el contrario, el catalán regresa a su habitual 1-4-1-4-1, el argentino formaría un trivote junto a De la Hoz y Melero, con las bandas para Embarba y Baptistao. Rubi, que sigue teniendo las bajas de los lesionados Akieme y El Bilal Touré, recupera a Eguaras, tras cumplir ciclo de amonestaciones, y a Sousa, ya recuperado de sus molestias.

El Almería ha encajado hasta 21 goles (45% del total) en la última media hora de juego, cuando ha anotado apenas ocho (25%)

Baraja, que duda entre el 1-4-4-2 o el 1-4-3, podrá contar finalmente con Nico, entre algodones durante la semana, pero pierde a Thierry, baja de última hora por molestias musculares. Foulquier ocupará el lateral diestro. Gabriel Paulista, ya recuperado de sus dolencias, será la otra novedad en la zaga, mientras que Yunus apunta a entrar en el costado diestro, quedándose Guillamón en el banquillo.

Sea con las piezas que sea, es un encuentro de total necesidad. El Almería encadena dos empates y cuatro jornadas sin ganar, habiéndose impuesto sólo al Barcelona en los últimos ocho partidos, mientras que el Valencia enlaza siete derrotas consecutivas y nueve desplazamientos sin ganar. Segundo peor visitante del campeonato, con apenas seis puntos, no ha sido capaz de ver portería rival en sus últimas seis salidas. Los números hablan por sí solos de la trascendencia del partido. Y, por si había poco, el Almería saldrá del descenso, si consigue la victoria, metiendo al Valencia...