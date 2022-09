Acuerdo cerrado: Sadiq será de la Real Sociedad hasta 2027

Ya sólo falta la confirmación oficial, puesto que el Almería y la Real Sociedad han dejado cerrado el acuerdo por Umar Sadiq, que vestirá la camiseta donostiarra hasta 2027. El jugador viajará este jueves a San Sebastián para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato de cinco años después de que el Almería desbloquease la operación, paralizada durante el miércoles.

Turki Al-Sheikh no terminaba de dar el visto bueno y la directiva realista no acababa de ver una serie de variables y comisiones independientes de los veinte millones de euros fijos por los que se cerrará la venta, además de no gustarle que a la reunión mantenida durante la noche del lunes en Madrid no se presentase el propietario indálico. Ambas partes han tenido su tira y afloja, con la presión de Sadiq entrenándose a las órdenes de Rubi en el Anexo, pero finalmente han llegado a un acuerdo que se oficializará a lo largo de este jueves.

Sadiq se convertirá en el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad, superando los 17 millones de euros abonados en 2016 al Real Madrid por Illarramendi y los 15 al Borussia Dortmund por Isak. Los 20 kilos fijos podrían proyectarse a 26 según una serie de variables, guardándose además la UDA un 20% en un futuro traspaso. Así la cifra se acercaría a los 30 millones que exigidos en un principio desde la Vega de Acá. A las 01:25 horas, sin haberse anunciado aún el acuerdo de manera oficial, el delegado de campo del conjunto rojiblanco, Mohamed Adel, se despedía de Sadiq en su cuenta de Instagram.

Las miradas enfocan ahora a sus sustituto, que se anunciará a lo largo de este jueves. Turki sigue dando juego a los aficionados en redes sociales con misterioros mensajes y aunque no se ha filtrado el sustituto de Sadiq, se tratará de una incorporación con experiencia en el fútbol de primer nivel y no una joven promesa, papel para Milovanovic.

La cantidad que ingresará el Almería superará los 24 millones que pagó el Benfica en 2020 por Darwin Núñez si se terminan cumpliendo las diferentes variables y no se cuentan los diez extras procedentes de la venta al Liverpool (también se podrían recibir extras por este sentido con Sadiq). Eso sí, al venderse por menos de 30 kilos, no será la compra más alta de la historia indálica, continuando con ese honor Appiah y los 8'8 millones que la UDA abonó al Nottingham Forest al 2019. El Almería pagó cinco por el nigeriano en 2020, medio más al anotar 25 dianas y otro medio cuando alcanzó los 75 partidos como rojiblanco. Ahora el Partizán recibirá otros dos al corresponderle un 10% de la venta, sacando el Almería al menos doce limpios.

Sadiq ha triplicado su valor de mercado en menos de dos años como rojiblanco, pasando de seis millones a los 18 actuales. Se marcha del Almería tras anotar 41 goles en 84 partidos. Ante el Sevilla anotó su última diana con la elástica indálica y este martes se ejercitó por última vez con los que dentro de unas horas ya serán sus excompañeros. Así, se presenta un jueves muy intenso en clave rojiblanca, posiblemente el último día de mercado más agitado de los últimos tiempos...