Alcoy: "En casa jugamos muy nerviosos y así no se puede jugar al fútbol"

Fran Alcoy no pudo ocultar su decepción tras otro pinchazo del Polideportivo El Ejido en casa, que no fue capaz de doblegar al colista Marchamalo pese a adelantarse en dos ocasiones. Los celestes han vuelto a caer a zona de descenso penalizados por su errática marcha como locales, donde únicamente han conseguido ganar un partido (ante el Melilla).

El míster valenciano considera que su equipo es "un manojo de nervios" cuando juega como local y no tiene capacidad mental para darle la vuelta a situaciones complicadas. "Ves a algunos futbolistas que no tragan saliva", expone el preparador, quien considera que en este tipo de partidos "el futbolista tiene que asumir responsabilidades, pero hay que asumirlas convencido, lo que no puedes es asumir una responsabilidad sin estar convencido, y eso es lo que ocurre, que cuando no estás convencido dudas, y cuando dudas te equivocas". Así transcurrió su comparecencia tras la decepción de este domingo:

"TIROS EN LOS PIES": "Ha sido una decepción, sabíamos que el partido no iba a ser fácil y así ocurrió, es algo que veníamos advirtiendo durante toda la semana. La decepción es mayor porque el partido se puso muy bien al marcar al principio, y después nos volvimos a adelantar, pero parece que no queremos ganar partidos en casa, cuando el partido se te pone bien llegas, sacas la pistola y te pegas tiros en los pies, y después te los vuelves a pegar; haces cosas que no entiende nadie".

ERRORES GROSEROS: "El penalti fue totalmente evitable, pero todo lo que acontece antes del penalti es también muy evitable. Cometes cuatro o cinco groserías encadenadas y te marcan. No se puede hacer eso. Lo puedes hacer un día, pero tantas veces, por favor..."

SALVAR LA CATEGORÍA: "Tienes ilusión por ganar el partido, por salir de ahí y ponerte en una posición más tranquila, pero no puede ser, al final el equipo demuestra esta capacidad y ya está, hay que plantearse que el equipo tiene que salvar la categoría ahora mismo sufriendo, que es lo que estamos haciendo. Otra cosa es que el equipo evolucione a mejor, pero ahora mismo, con los números que llevamos en casa... Son partidos que debes ganar, contra equipos como Marchamalo, Pulpileño, Alzira, Mancha Real... con todos los respetos para ellos, porque son equipos complicados, pero no podemos sacar dos puntos solo. Esos números no proceden. Y si valoras cómo han acontecido los partidos, tú no te puedes equivocar tanto. Cuando te marquen un gol tiene que ser un mérito del equipo contrario. Hemos marcado cuatro goles hoy y hemos quedado 2-2".

NERVIOS EN CASA: "En casa el equipo juega muy nervioso, y así no se puede jugar al fútbol. Somos un manojo de nervios, ves a algunos que no tragan saliva. Los futbolistas tienen que saber que son partidos en los que hay que asumir responsabilidades, hay que asumirlas convencido, lo que no puedes es asumir una responsabilidad sin estar convencido, y eso es lo que ocurre, que cuando no estás convencido dudas, y cuando dudas te equivocas. Es un problema de capacidad, cuando un equipo es capaz, es fuerte mentalmente, pero cuando ocurre algo que no es lo que esperamos al equipo lo ves temblar, y eso no puede ser".

LA CABEZA DEL JUGADOR: "Esta es una categoría que es profesional y todo el mundo compite bien, pero es que hoy nos hemos equivocado muy gravemente otra vez. Hacía tiempo que no nos equivocábamos tanto. Lo que haces en la primera parte, después de marcar dos goles y que vayas 2-2... son goles que no los puedes encajar y eso al final hace daño en la cabeza del jugador, que no se lo quita de la cabeza. En ataque no hemos hecho cosas malas hoy, hemos llegado bastantes veces, pero atrás hemos sido un flan".

APOYO DE LA AFICIÓN: "A la afición no se le puede pedir nada, bastante hacen. Detrás de una en casa liamos otra. No puedo decirles, nada sólo agradecerles su apoyo y sentirlo por darle tantos disgustos".

VISITA A GRANADA: "Ahora estamos enfadados, decepcionados y tristes porque teníamos muchas ilusiones puestas en este partido, pero habrá que ir a intentar ganar en Granada. Hay que levantarse y el domingo ir a competir contra un rival importante y difícil".