Almería, con la necesidad de más y mejores pistas de fútbol sala de uso libre

"Los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar. Jugar no es un lujo, ni una necesidad". Son palabras de la sabia y reputada psicóloga estadounidense Kay Redfield Jamison. En una sociedad en la que el niño tiene una agenda prácticamente de ejecutivo, con actividades durante la mañana y la tarde se echan en falta impulsos para que los niños sean eso, niños, máxime contando con que el juego es la principal actividad para ir adquiriendo los diferentes aprendizajes de la vida

Conscientes también de la importancia de la actividad física, pocos son los niños en la actualidad que no practican algún deporte, pero la mayoría de las ocasiones en un entorno cerrado por unas normas y unos horarios. Lejos quedan esos partidos con los vecinos del barrio con objetos haciendo de porterías para pasar las tardes y hacer volar la imaginación. "Los niños no tienen la finalidad de la victoria, quieren apenas divertirse", que decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Y no es fácil hacerlo en Almería capital, con apenas tres pistas de fútbol sala de uso libre a considerar en el núcleo urbano, caso de las situadas en los barrios de Nueva Almería, Villablanca y San Luis. Pistas en las que disfrutar esos niños y jóvenes, pero también mayores que se convierten en niños sin problemas durante una hora. Pistas en las que se mezclan soñadores de futbolistas de diferente edad, género, raza, nacionalidad o clase social. Un simple "¿puedo jugar?" o "la retamos" permite unir vínculos durante unas horas donde el reglamento de fútbol sala es menos reglamento que en ningún otro escenario, pero donde sobresale la libertad, esa perdida en buena parte en competiciones federadas o incluso en torneos de verano, cada vez con más presencia de clubes.

La avenida del Mediterráneo sigue presentando sus históricas pistas junto al Auditorio Maestro Padilla; sin embargo, las condiciones de esos campos de fútbol sala garantizan cualquier aspecto menos la seguridad, sin protección alrededor de la pista, máxime al tener tan cerca una avenida con tanto tráfico. Eso por no contar con las condiciones de la superficie que invitan a cualquier lesión en un gesto técnico normal. Situadas en un buen enclave de la capital, no presentan la actividad de las tres citadas en el párrafo anterior, situándose además el mercadillo los sábados por la mañana, momento de la semana que invita a pasar un buen rato junto al balón.

También en la capital, pero ya con la necesidad de coger vehículo, se encuentran otras como las de Castell del Rey (sin las medidas reglamentarias) o La Cañada, siendo la última una de las que más usuarios congregan cada tarde, en parte, al tener garantizada la seguridad con un notable vallado. Hace un año el consistorio de la capital destacó que había realizado una inversión de 60.000 euros en la reparación de catorce pistas, incluyéndose en esa partida otras que no son de fútbol sala, otras que no se encuentran en el núcleo urbano y otras que no son de uso libre. Eso sí, se sigue echando en falta mejoras en cuanto a la iluminación se refiere, ya sea de manera gratuita o con un sistema que permita encenderlos en el instante como ocurre en instalaciones de otras provincias.

Sea como sea, el actual Ayuntamiento de Almería es consciente de la importancia de la temática, tal y como se pudo comprobar en el último programa electoral: "Los almerienses hemos sabido incorporar a nuestros hábitos cotidianos actividades que nos permiten disfrutar de Almería al aire libre, ganando de ese modo en salud y calidad de vida. Queremos seguir ofreciendo y gestionando una amplia red de espacios e instalaciones adecuadas para todos los deportes, además de fomentar su práctica en todos los barrios y entre todos los colectivos".

Si estas pistas de uso libre tienen la ventaja de poder acudir cuando uno desee, sin la necesidad de tener que tener a nueve amigos disponibles para realizar un partido, al menos en la actualidad al usuario le resulta más sencillo alquilar los campos municipales otrora gestionados por los clubes de fútbol. El trámite se puede realizar a través de la aplicación del Patronato Municipal de Deportes, sin la necesidad de acudir a las instalaciones como ocurría antes de la pandemia. Quién sabe si en un futuro se continúan dando pasos y se puedan ver la calidad y cantidad de pistas de uso libre necesarias para una ciudad como la almeriense, además de otras instalaciones que fomentarían la actividad deportiva como la pista 3x3 que se puede encontrar en Viator o las situadas sobre la arena para impulsar también un deporte donde Almería es una referencia mundial caso del fútbol playa.