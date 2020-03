Baranov, desde Rusia con amor a Unicaja Almería

Va por su cuarto día de cuarentena, puesto que desde el lunes, día en el que aterrizó en Moscú, se encuentra cumpliendo el periodo obligado por el gobierno de su país para las personas llegadas del extranjero, a la espera de que se cumpla el plazo de 15 días y poder volar varias horas más hasta Novosibirsk. Allí se encuentra toda su familia, capital del distrito federal de Siberia y tercera ciudad más grande de Rusia. A modo de ‘corresponsal’, Dimitri Baranov cuenta la situación: “Casi no hay pánico aquí, pero el número de personas infectadas crece cada día, por lo que el presidente ya ha pedido a todos los rusos que se queden en sus casas durante unas semanas, por su propio bien”. Él se encuentra concienciado de cumplirlo, puesto que llega de vivir la experiencia de España, además de que, de entrada y por obligación, se debe acumular dos semanas recluido para todo aquel proveniente de otro país. Tras esto, en Novosibirsk, tiene cita para que el 1 de abril un médico le haga, en casa, el test del virus. Por ahora, el confinamiento es solo obligatorio para mayores de 65 años.

En todo caso, Baranov ha demostrado una gran responsabilidad profesional y social en su periodo en España, primero en San Saduniño y después en Almería, además de que ha establecido fuertes lazos con este país. En ese sentido, sigue con anhelo todas las noticias que le llegan desde que salió con destino a Rusia: “Sí, tengo una gran suerte de haber hecho maravillosos amigos que he conocido, muchos de ellos en Almería, que comparten a diario todo lo que sucede conmigo, y nos apoyamos mutuamente en un momento tan difícil”. Nada de lo que pueda decretarse en Rusia será nuevo para él, que ha acumulado una triste experiencia que le acredita la gran peligrosidad del COVID-19: “En este momento no hay tanto miedo ni tampoco las restricciones son tan grandes, la gente no es arrestada y no se ponen multas por ir por la calle, pero sí que ya se ha determinado que se debe hacer solo si se necesita comprar en la tienda”.

Por lo tanto, todo está cumpliendo de igual modo y de manera paulatina: “Ya se ha entendido que es mejor quedarse en casa el máximo tiempo y salir de ella solo para comprar alimentos, porque el virus se está extendiendo gradualmente en Rusia”. En vista de la sucesión de los acontecimientos, también tiene claro que la mejor toma de decisión respecto al voleibol ha sido la finalización definitiva de la Superliga esta temporada: “Creo que sí, ya que esto se ha determinado para no poner en peligro ni a los jugadores ni a los seguidores, así que considera que, efectivamente, ha sido una decisión correcta”. No se sale de la opinión generalizada que hay en la plantilla ahorradora sobre las opciones reales de haber ‘volado’ en los playoffs, puesto que, como miembro de ella y parte activa del alto nivel que se había logrado, buscando todos los jugadores puesto en el equipo titular: “No me cabe duda de que podríamos haber ganado el campeonato, porque todos estábamos en muy buena forma”.

La resignación es lo que toca, siempre con el debido respeto a los demás clubes de la competición en una temporada que ha resultado de un gran voleibol: “Nadie tiene la culpa del virus, cada equipo es fuerte a su manera y cada equipo, en los playoffs, podría mostrar un juego diferente y convertirse en el primero”. Pero, a su juicio, “la Federación ha actuado de una forma sabia y correcta”, y el más regular, sin ninguna discusión, ha sido Unicaja Costa de Almería, compaginando competición europea y competición ‘doméstica’ para solo ceder en un partido de la fase regular. En general, la temporada ha sido buena, “se ha ganado muchas veces, se ha perdido pocas, y lo más importante de todo es que la plantilla al completo ha luchado hasta el final y ha dado lo que tenía siempre”. En esa línea, considera que ha aprovechado mucho el tiempo: “Me alegro de jugar en este club con esos jugadores y entrenadores”.

Y es que Dimitri Baranov ha sido pieza fundamental de una plantilla que considera muy bien confeccionada: “El grupo de jugadores fue muy bien seleccionado antes del comienzo de la temporada, un equipo muy bueno y competitivo sobre el que el cuerpo técnico ha invertido todo su trabajo y nos ha apoyado, así que sí, ha sido en resumen una temporada productiva en términos de entrenamiento y práctica”. Con todo, siendo lo exigente consigo mismo que es, le queda una doble espina clavada que le gustaría sacarse: “Considero mi trabajo en el club este año y me he esforzado mucho, pero definitivamente me encantaría terminar lo que comencé con el título de campeón de España, además de que creo que yo no mostré todas las facultades y todo el potencial que tengo”. Su vinculación con el club continúa a través de Enrique de Haro, como los demás: “Estoy en casa de mi padre y él tiene pesas y una pelota de voleibol, así que hago ejercicio todos los días durante una o dos horas, y gracias a nuestro preparador físico, que nos envía un programa de entrenamiento a casa todos los días, me mantengo bien físicamente”.

Cuando rememora momentos, se siente contento recordándose en pista: “Hubo dos momentos felices, el primero fue en Castellón, donde jugué los 5 sets, y el partido en Manacor, en el que regresé después de mi lesión e inmediatamente demostré que estaba de regreso”. Además, se queda con el trato de la gente, por lo que ha querido lanzar un mensaje: “Agradezco a la gente de Almería cómo me ha tratado, son amables, divertidos y afectuosos, y les digo que pronto venceremos juntos este virus, y caminaremos libremente por las calles, nos visitaremos y nos alegraremos de que todo haya pasado; por ahora, cuidaos mucho, por favor, y pronto todo irá mejor y seremos felices”. El central ha dejado huella y no ha dejado lugar a la duda sobre su tremendo potencial, esperándose de él que eleve a las más alta cotas este deporte y que haga disfrutar del voleibol a aficionados y a los menos asiduos.