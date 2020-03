Palharini: "Tengo la espinita de no haber podido jugar los play offs por el título"

Cada entrenamiento de Marlon Plahrini ha sido una búsqueda de reencuentro consigo mismo, por lo que, llegado el cambio de año, “el hecho de haber fichado por este club, por Unicaja Costa de Almería, para mí ha sido una recompensa a todo ese esfuerzo”, asegura para un cambio de rumbo determinante: “Así, pienso que ha sido mucho más que positiva, tanto la temporada como el cambio de equipo, aunque me haya quedado con la espina de no haber podido jugar los playoffs y la final por el titulo”. Y es que, sobre eso, no tiene la menor duda de haber salido campeón: “Desde luego que sí lo creo; además de las ganas que teníamos, el equipo se encontraba en un estado de forma increíble, yo nunca había vivido una conexión tan grande entre jugadores, cuerpo técnico, club y aficionados como la que se estaba viviendo en Unicaja Costa de Almería”. Pese a las adversidades, que comenzaron a superarse tras su llegada y con su aportación, iban a por todas: “Admirable la fuerza que genera ese club”.

Sin ser de capítulos incompletos, este de la SVM, a su modo de ver, tiene un final por escribir: “Creo que hay motivos mas que suficientes para alzarnos con el titulo, ya que la regularidad en el juego es lo que define el campeón de liga; es una pena, debido a la situación actual, el no haber podido rematar en la pista, pero desde mi punto de vista no cabe duda de que Unicaja Costa de Almería seria justo campeón de esta Superliga”. Sobre repetir el proyecto tal cual para demostrarlo si cabe con más contundencia, responde un rotundo “por supuesto” acompañado de un “ojalá que así sea”, explicado con argumentos claros: “Era un equipo muy cohesionado en el que todos sabían cuál era su función, y se sabe que cuando un equipo trabaja a la par, junto, por un mismo objetivo, es un placer enorme formar parte de ello”. Sin más, “como he dicho ya en otras ocasiones en las que he tenido oportunidad, me siento muy afortunado de haber formado parte de este increíble club”.

Ha encontrado ‘alimento sano’, el verde, el que necesita para seguir en su constante desarrollo como jugador: “Desde el primer momento, me he sentido como en casa; tanto el club, como los aficionados, directivos, periodistas, la parte medica... la gente que está por detrás, la que no suele aparecer casi nunca en primera línea, pero que están siempre ahí, pues solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos; ha sido una experiencia increíble y ojalá nos volvamos a ver”. Al respecto de eso último, no ha dudado en expresar su deseo: “Por supuesto que sí continuaría, me gustaría mucho, junto con mis compañeros, terminar el trabajo que no pudimos, además de que Unicaja Costa de Almería y yo tenemos muchas cosas en común, y la principal es que compartimos el mismo espirito luchador y la misma ambición por ser mejores cada día”. Marlon Palharini quiere lanzar “un mensaje de animo a todos los que están pasándolo mal”, que es “que sean fuertes, que tengan mucha paciencia, que no hay mal que por bien no venga; cuando todo vuelva a la normalidad, nos daremos cuenta de lo importante que es la vida, el pasar tiempo con los familiares, el disfrutar de cada minuto, y lo importante que es el deporte en nuestras vidas, así que mucho ánimo y ¡#VamosVerdes!”.