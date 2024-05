Escolarización: Sigue el malestar entre las familias de la Vega de Acá

La plataforma FAEVA, conformada por vecinos del barrio Vega de Acá y por padres y madres de alumnos que este año entran por primera vez al colegio, se han vuelto a concentrar frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para manifestar su descontento ante la alternativa que ha planteado la Delegación de Desarrollo Educativo para solventar la falta de plazas escolares en el barrio de expansión de la capital. La decisión de la administración autonómica es abrir dos nuevas unidades para albergar al alumnado que no ha obtenido plaza en los colegios solicitados, una en el CEIP Nueva Almería y otra en el CEIP Lope de Vega (donde hace unos años se cerró por falta de niños), además de repartir al alumnado entre las plazas escolares que se han quedado vacantes en los colegios de la zona de influencia y de acuerdo al mapa de escolarización.

Dos portavoces de esta plataforma, Esther Padilla y Francisco Manuel Ferrer, han señalado también su malestar por estar esperando una respuesta del delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, sobre la posibilidad de instalar aulas prefabricadas en el CEIP Virgen de Loreto para que la nueva unidad esté aún más cerca del barrio y los niños no tengan que desplazarse hasta Ciudad Jardín para ir al colegio. Como han explicado "el delegado se comprometió a estudiarlo, a hacer las oportunas mediciones para verificar si hay espacio suficiente y llamarnos como muy tarde el jueves. A día de hoy, jueves, pero de una semana después, nadie nos ha llamado ni se han puesto en contacto con nosotros. Tampoco nos dan cita para una nueva reunión y estamos realmente nerviosos y angustiosos de ver que el proceso de escolarización se agota".

Los padres y madres que se han manifestado señalan que "los que hemos solicitado plaza en el CEIP Virgen de Loreto y nos hemos quedado fuera, estaríamos dispuestos a que nuestros hijos vayan en bloque, todos, al CEIP Lope de Vega si no es posible que se habilite un aula prefabricada en el otro colegio. Esto es precisamente lo que queríamos plantearle como última alternativa al delegado, pero no nos recibe".

Varios frentes abiertos

Su principal lucha es obtener una solución lo más satisfactoria posible a la escolarización de sus hijos, pero además se mueven, como argumentan, "por el futuro de la escolarización de los niños en el barrio de la Vega de Acá", puesto que el problema "no es sólo de este año, sino que será aún más grande en los próximos cursos cuando el barrio haya crecido en miles de familias". Precisamente por este motivo, hacen hincapié en la "necesidad imperiosa" de construir el nuevo colegio que hay proyectado por la Junta de Andalucía desde el año 2020. Y advierten, que el problema de la falta de plazas escolares en la ciudad de Almería radica principalmente en que "los mapas de escolarización no se han modificado desde hace muchos años, cuando las familias con hijos en edad escolar vivían en el centro de Almería. Ahora las necesidades son otras y el gobierno andaluz aún no se ha planteado siquiera un nuevo trazado de estas líneas que dividen a los barrios en distritos, por así decirlo, en base a los cuales se distribuyen las plazas escolares".

La alternativa de las alternativas, un ‘colegio de PVC’ Y mientras la plataforma FAEVA y el AMPA Vega de Acá tratan de llegar con sus últimas propuestas al máximo responsable de la Delegación de Desarrollo Educativo, una tercera alternativa se abre camino en este panorama y trata de aunar apoyos. La idea surge como alternativa de las alternativas, es decir, como solución al malestar y para contentar a todas las partes, excepto a la administración, que tendrá que decir qué opina, si así lo considera. La intención es que todas las AMPAS de la zona de influencia firmen en favor de ‘construir un colegio provisional’ con prefabricadas en el solar donde está proyectado el nuevo colegio. Un centro de PVC para acoger al alumnado del CEIP San Valentín que ahora mismo se desplaza al CEIP Juan Ramón Jiménez en autobús y para escolarizar a todos los niños de 3 años que se han quedado sin plaza en los colegios elegidos por sus familias, principalmente Nueva Almería y Virgen de Loreto. Es una solución, argumentan, que contenta a todos y que además funcionaría únicamente mientras se construye el nuevo colegio en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Junta.

Educación argumenta su decisión

Al mismo tiempo que la plataforma FAEVA se concentraba en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y anunciaban que le habían pedido audiencia a la delegada Aránzazu Martín, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo enviaba a los medios de comunicación un comunicado en el que argumenta punto por punto el motivo de la alternativa que han dado al problema. Según reza en el escrito, "en cumplimiento con la normativa establecida por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en relación al proceso de escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos en Andalucía, esta Delegación quiere informar de que desde el Servicio de Planificación de Almería se está trabajando para garantizar el número suficiente de puestos escolares en todas y cada una de las zonas de escolarización de la provincia de Almería". De este modo, señala que "ante el aumento del número de solicitudes en la zona 04 de escolarización de Infantil y Primaria de Almería, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha determinado la asignación de dos unidades más para este área de influencia de la capital, suponiendo un aumento de 50 plazas a pesar de que son 21 el excedente de solicitudes de la zona".

Insiste en que "los representes de las familias del barrio de La Vega de Acá de la capital y de los CEIPs Lope de Vega y Nueva Almería, en los que se van a llevar a cabo la ampliación de plazas, han sido atendidas e informadas personalmente por el Delegado territorial, Francisco Alonso, que les ha transmitido también que el proceso de escolarización finaliza el 24 de mayo, momento en el que las solicitudes cursadas por todas las familias de la provincia de Almería estarán resueltas". Y recuerdan que "la Administración está obligada a velar por la eficiencia de los recursos públicos, y que la planificación contempla, por ello, la situación de las zonas de escolarización al completo, con las plazas que hay disponibles en todos los colegios, que como conoce la Comunidad Educativa realizan todos un trabajo excepcional del que nos sentimos orgullosos".

La polémica continuará..., en los próximos días con certeza, y en los años venideros casi con total seguridad.