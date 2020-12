Plena confianza tiene también un vestuario que no se esconde, que no agacha la cabeza y que afronta esta situación adversa “con motivación y no con temor”, como bien indicaba en en Twitter Pablo Hernández, miembro del cuerpo técnico celeste que destaca que solamente hay un camino posible: “Remar, remar y remar”. En la misma red social el guardameta Godino recordaba que “hace un año llegué a un club desolado en el que la afición tenía un sueño y con cariño y apoyo, entre todos, lo hicimos realidad”, por lo que pide a los seguidores “que creáis y os mando el mismo cariño. Entre todos saldremos de esto y volveremos a disfrutar”.

García Sanjuán: “El equipo no mostró la alegría de otros duelos”

El técnico del CD El Ejido analizaba el partido del domingo reconociendo que “hasta el penalti de ellos, las ocasiones más claras las tuvimos nosotros, sin hacer un gran partido. A nivel ofensivo estuvimos bastante pobres”. García Sanjuán destacaba que su equipo tuvo “cuatro claras para adelantarnos, que en esta categoría es muy importante. Al final tuvimos el infortunio del penalti y se nos van tres puntos que eran importantes para nosotros”, además de admitir que “el equipo no estuvo como otros días, las sensaciones no son las idóneas y eso es mi culpa. No estoy alegre como antes porque los resultados no llegan y eso puede influir en los jugadores. No se ha visto esa alegría de otros partidos”. Los celestes están “jodidos por perder en casa, pero la situación no es insalvable, porque el equipo está comprometido y los resultados llegarán”.