Cabello: "Lo que diga la gente no me importa nada"

David Cabello ha comparecido en la sala de prensa de Santo Domingo esta mañana con motivo de la previa del encuentro del próximo sábado (16:00 horas) en tierras gaditanas. Lo hacía después de su cabreo el pasado domingo. El técnico celeste, que tendrá la baja "para un periodo largo" del lesionado Mario Mendes, asegura que no le importan los elogios ni las críticas. En tierras gaditanas esperan tomarse la revancha de ese 0-2 de la jornada inaugural.

- ¿Qué el filial del Cádiz esté necesitado de puntos le hace más peligroso?

Nos enfrentamos dos equipos de la zona baja, ambos equipos nos jugamos mucho. Tanto uno como otro vamos a luchar por conseguirlo.

- Manu Moreno, el único lateral izquierdo, no fue convocado el pasado domingo. ¿Cuál es su situación?

Son situaciones que estamos valorando, trabajándolas en el club. En los próximos días tendremos que tomar decisiones y veremos cada caso.

- Tras la salida de Javi Delgado, ¿es necesaria la incorporación de un delantero?

Hicimos dos goles fuera de casa. Y uno en propia meta. El tercer gol es en fuera de juego. Hicimos cosas muy bien, evidentemente otras no tan bien porque no fuimos capaces de ganar. Ante la necesidad de un nueve o no, estoy muy contento con la plantilla que tengo. Tenemos fichas libres, estamos trabajando en el mercado para ver qué podemos mejorar si se puede. Este mercado es complicado. No somos un equipo poderoso económicamente y cualquier entrada o salida le supone un gasto importante al club. Todo el mundo necesita gol, todo el mundo pelea por lo mismo y no va a ser fácil encontrar a ese jugador.

- ¿Qué siente cuando los propios periodistas gaditanos le dijeron que fue el mejor equipo que pasó por allí?

Evidentemente lo que diga la gente me importa poco. Absolutamente no me importa nada. Nosotros sabemos el trabajo que hacemos cada día, el planteamiento que realizamos ante los equipos rivales, el juego que desarrollamos, los aciertos que tenemos y los errores que cometemos. Me da igual lo que diga la gente, no le presto la más mínima atención. Un elogio o una crítica no me desvía la atención. Estamos dejándonos la vida en salir de esta situación.

- ¿Qué destaca del filial del Cádiz?

Lleva una racha de siete jornadas seguidas sin ganar, con apenas dos empates si no recuerdo mal. Evidentemente no pasa por un buen momento. Ha habido cambios, han perdido jugadores importantes y veremos a ver lo que nos encontramos. Va a ser un rival complicado y un partido de tú a tú. Suele jugar replegado y salir a la contra, como vimos en el primer partido de la temporada. Los filiales son impredecibles. Te puedes encontrar cualquier versión.

- ¿Cómo ha ido la semana?

Una más, de análisis como lo hacemos cuando ganamos o perdemos. Tenemos que mejorar y coger confianza. El partido del próximo domingo es vital y fundamental. Tres puntos nos darían algo de tranquilidad para afrontar la semana con otra mentalidad, viendo la situación algo diferente.