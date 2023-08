César Montes está caliente

El mercado está en sus horas más frenéticas y el Almería aún tiene mucho trabajo por hacer. Después de la salida de Eguaras, la dirección deportiva debe firmar el central que necesita Vicente Moreno como el comer, buscando también firmar a un mediocentro de carácter ofensivo, además de cerrar la salida de Mendes. Por su parte, no se pueden confirmar las continuidades Akieme, Robertone y, en mayor medida, Ramazani, que serían reemplazados por otras incorporaciones para ese puesto. Como quiera que lo prioritario es ese fichaje para el centro de la zaga que dé un salto de nivel en el aspecto defensivo, buena parte del trabajo de la secretaría técnica se está centrando en la llegada de César Montes.

El zaguero mejicano ha sido objeto de deseo durante todo el presente estío, pero el Espanyol no ha cedido en sus pretensiones económicas. En las últimas horas el acuerdo ha estado prácticamente hecho, pero el PSV se ha metido de por medio y ha enrevesado la situación aún más. El Espanyol pide algo más de diez millones de euros, mientras que el Almería ofreció ocho. Ambas partes se acercaron algo con unos dos kilos de variables para acerarse a lo deseado por la entidad catalana. Eso sí, más allá de las cantidades, continúan existiendo diferencias en la forma de pago, intentado la UDA prorratear el pago, algo que no satisface a un Espanyol que aún no ha terminado de abonar los ocho millones de euros al Monterrey.

El futbolista ha ejercido presión durante toda la pretemporada estando al margen de sus compañeros, lo que le ha terminado de pasar factura al no ser convocado con la selección mejicana. El Espanyol esgrime que no aceptará ninguna oferta que no sea de su agrado aunque el central quiera marcharse; sin embargo, el escenario de que el próximo sábado César Montes sea futbolista del Espanyol se antoja difícil, máxime al no recuperar el club blanquiazul la fuerte apuesta realizada el pasado verano.

Al conjunto catalán llegó la pasada temporada procedente del Monterrey. A pesar de su edad (en febrero cumplió 26 años), aún no había dado el salto al fútbol europeo, al que se adaptó a la perfección. Llegó a disputar 22 partidos, en los que anotó tres goles a pesar de su posición. Mundialista, tiene contrato con el Espanyol hasta 2028 y un valor de mercado de ocho millones de euros para la prestigiosa Transfermarkt.