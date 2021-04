Colito y Unicaja caminan hacia el título

El terreno es empinado, pedregoso, lleno de obstáculos. Unicaja Almería se tropezó al principio, ha tenido que buscar los recovecos necesarios tras levantarse y ahora avanza con confianza hacia su meta, que no es otra que subirse a lo más alto del podium de la Superliga Masculina. Una vez más. Y eso que la COVID-19 le jugó una mala pasada hace unos días: “Teníamos la espina clavada de no haber jugado el primer partido, es injusto para el deporte, le pase a quien le pase. Llegamos a Teruel muy motivados, con la mentalidad de que podíamos ganar”. Y así fue.

El que habla es Colito, el brazo armado de Unicaja Almería. No hace falta recordar que el opuesto se refiere al primer partido de las semis ante su exequipo, Teruel, que le dieron vencidos a los naranjas por un cuestionable reglamento del voleibol. Aprobado por todos, eso sí, por lo que Unicaja no alzó la voz y se puso a trabajar. Otra china más en el tenis, ésta puntiaguda y dolorosa sobre la que avanzar. Ya se sabe, lo que no te derriba, te hace más fuerte.

“Ha sido una temporada de altibajos, complicada, pero hemos conseguido sacarla adelante y plantarnos en esta final. Hemos crecido debido a las dificultades, hemos mejorado de forma increíble durante la temporada y llegamos en el mejor momento de forma físico y mental. Además, con buenas sensaciones”. Más o menos lo mismo que dijo Manolo Berenguel en la nota de prensa enviada por el club, horas después de que se hiciera este reportaje. ¿Qué quiere decir esto? Que Unicaja ha interiorizado el mensaje, el grupo ahora rema todos a una y ésa es la clave del éxito: “Hemos vivido fases de la temporada en las que nos han dado por muertos. En cuartos y en semis Soria y Teruel tuvieron bolas de eliminatoria y tuvimos la concentración y la calidad para sacar adelante la situación”, asegura el jugador nacido en Cabo Verde, que vive en España, casi siempre cerca del Mediterráneo, desde los 13 años.

Colito, opuesto de Unicaja Almería "Guaguas fue líder, pero nosotros hemos crecido más, va a ser una final muy bonita”

Y en éstas, llega la final de la Superliga. La misma que mereció hace una temporada Unicaja, pero que no pudo disputar (ni le dieron el título de forma arbitraria) por culpa de la pandemia. Doce meses después, los ahorradores quieren volver a coger el bastón de mando español y para ello, tiene que rendir mejor que lo hizo en la semifinal copera, donde cayeron a manos de Guaguas, el rival a cinco de estos días. “Fue 3-0, pero muy ajustados todos los set. Ellos estuvieron más acertados, el voleibol es así. Ahora estamos más preparados, con más confianza y va a ser una final muy bonita de ver”, dice el opuesto verde.

Colito ha soltado el brazo como demostró en el cuarto y quinto set del tercer partido en Los Planos, “con la confianza del míster y de los compañeros, es más fácil”, y ésa es una de las mejorías con las que Unicaja Almería viajará este fin de semana hacia el archipiélago canario. “Vamos a ir con toda la confianza del mundo, ellos han quedado primeros, pero creo que nosotros hemos crecido más durante la temporada. Guaguas ha tenido un gran nivel, han sido muy regular durante toda la temporada y nosotros tenemos que demostrar que hemos crecido y que estamos en nuestro mejor momento. Creo que estamos a la par ahora mismo”, explica el jugador que ya levantó el título con Teruel hace unos años.

La eliminatoria comienza este sábado en el Centro Insular de los Deportes y, normalmente, las finales suelen estar marcadas por lo que hacen los visitantes en los dos primeros partidos. Así lo siente también el hispanocaboverdiano. “La clave puede ser sacar un partido en Las Palmas y venir a Almería con esa ventaja. El míster nos dice que hemos demostrado que podíamos estar aquí, durante la temporada se nos ha cuestionado, pero él ha confiado en nosotros. Somos un equipo para luchar por las finales y seguro que podemos lograrlo”. Un deseo que comparte todo el vestuario verde.

Y si la clave puede estar en estos dos primeros partidos, hay que aprovechar el conocimiento que tiene Manolo Berenguel de muchos de los jugadores de Guaguas, a los que entrenó en las últimas temporada. “Ellos nos conocen a nosotros, pero nosotros también a ellos. Creo que eso puede ser un punto de ventaja, porque la mayoría del grupo de Guaguas es exUnicaja y Unicaja ahora es nuevo. El factor sorpresa nuestro es mayor”, finaliza Colito mientras camina, firme, seguro y ahora imparable, como sus remates por zona dos, por el lluvioso Paseo Marítimo de Almería.