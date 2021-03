Pese a su juventud, el venezolano Adri Cova se ha convertido en un uno de los jugadores más importantes para un Club Deportivo El Ejido que el pasado domingo sufrió un duro tropiezo en su camino hacia la obtención de la permanencia en esta Primera Fase tras caer por 2-0 ante el líder. Sobre este partido habló el lateral derecho de 20 años de edad, que comentó en Radio Luz Dalías, entre otras cosas, la polémica expulsión de su compañero Cristian Moreno.

"Los que estábamos dentro del campo nos fijamos que el colegiado no estaba viendo la jugada, se giró, no se lo pensó y sacó la tarjeta y nos quedamos impactados. Hablé con el linier y me dijo que para él no era roja, ni tarjeta. Lo que veo es que Cristian levanta los brazos pero para protegerse, el atacante fue listo y se tiró. En la segunda parte hubo una jugada igual con Etxaniz pero no tomó la misma decisión", comenta el futbolista formado en la cantera del Atlético de Madrid.

Su análisis del duelo ante el Linares Deportivo es muy claro y cree que "la primera parte fue igualada, tuvimos pocas ocasiones ambos equipos. Tras la expulsión nos vimos sometidos, a partir del gol decaímos un poco, no nos veíamos con esa fuerza para poder empatar. Aguantamos, pero nos cayó el segundo". Según el defensor de Venezuela, "nos costó mucho, veíamos que podíamos jugar tres partidos y no íbamos a meter gol. Creo que a diferencia de otros partidos fue un tema más actitudinal, no estuvimos igual, no tuvimos esa ambición, esas ganas de subir a meter gol. Estábamos expectantes, ver el fallo del Linares y tener alguna ocasión, pero al final no se dio".

"Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar los dos partidos que nos quedan, porque Murcia y Granada B también tendrán duelos difíciles"

Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva a los celestes, aunque la situación se ha puesto muy complicada para el CD El Ejido de cara a lograr el objetivo de llegar a la Segunda Fase con la salvación asegurada. A pesar de ello, Cova asegura que el vestuario está "ya pensando en el partido ante el Córdoba, que es una final. Sé que no dependemos ya de nosotros mismos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar, y ya está". El encuentro será el domingo a las 17:00 en un templo celeste que podría volver a abrir su grada, aunque seguramente para solo 400 abonados.

Sobre el próximo compromiso, penúltimo de la Primera Fase, admite que "es un partido muy complicado, en la ida nos llevamos un buen palo (4-0) pero independientemente de eso nos vemos capaces de ganarles sin problemas. Hay que hacer nuestro trabajo, estar metidos los noventa minutos y aprovechar nuestras ocasiones para sumar los tres puntos". Confía en que el resto de resultados en las próximas dos jornada les acompañen, ya que "nuestros rivales directos, Granada y Murcia, también tienen partidos difíciles. Es una situación de que puede pasar cualquier cosa, cabe la posibilidad de que ellos puedan perder y si nosotros hacemos nuestro trabajo nos podamos meter ahí. No hay que perder la fe, porque puede pasar cualquier cosa en este grupo tan competitivo".