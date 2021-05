Durán El Ejido Futsal se anotó este sábado el primer punto de la final del play off de ascenso a Primera División tras imponerse por 4-3 a Manzanares Quesos El Hidalgo. Con esta victoria, los celestes necesitarían solamente una más en esta serie para seguir haciendo historia. Tratarán de obtenerla el próximo sábado, en principio a las 19:00 horas de la tarde, en el Municipal Antonio Caba, templo de los manchegos que es conocido como la bombonera de La Mancha.

Lleno hasta la bandera, dentro de las restricciones de aforo del protocolo COVID-19, que permitía un máximo de 800 personas en las gradas del recinto ejidense, recibía el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido a su equipo en esta primera cita de la serie definitiva por dar el salto a la máxima categoría del fútbol sala español. Los celestes, que dejaron en el camino nada más y nada menos que al potente Noia Portus Apostoli en las semifinales, llegaban muy motivados a este encuentro que empezaron con Jesús, Josema, Nacho Gil, Álex Motos y Fran Cortés en la pista. Alentado por sus fieles, los locales saltaron más activos en ataque que un cuadro manchego que hizo trabajar por primera vez al meta de casa a los siete minutos. Antes, Durán Ejido Futsal ya había puesto a prueba a Dani Juárez en tres jugadas. Lo tenían muy claro los de Miguel García Poveda.

Si los ejidenses ganan el próximo sábado (19:00) en la cancha manchega ascenderían a la máxima categoría del fútbol sala español

El premio a la insistencia de los almerienses llegaría en el minuto 15, en una jugada de estrategia. Falta peligrosa a favor del conjunto del Poniente. Rubio tocó la pelota de tacón para Josema y éste batió por bajo a Juárez haciendo subir al luminoso un 1-0 que, por el momento, daba el primer puntos de la final para un Durán Ejido Futsal que rozó el segundo un minuto más tarde en un disparo de Negro que se fue rozando el larguero. Apretaban los ejidenses, aunque su oponente empezaba a mostrarse cada vez más peligroso a la contra. Aún así, el choque se marchó al descanso con la mínima ventaja para un anfitrión que se marchó de la pista entre una atronadora ovación de su gente. El sueño de Primera estaba un poco más cerca.

Los visitantes presentaron un quinteto distinto en la segunda mitad, con el objetivo de reaccionar y dar la vuelta al marcador. Pero se topó con un cuadro ejidense que, también con algunos cambios, empezó este segundo período a lo grande. Ni dos minutos habían pasado tras la reanudación cuando Rubio marcó por la derecha a pase de Nacho Gil. 2-0 en el luminoso, un resultado que ponía todo muy de cara para los celestes, que casi celebran el tercero en un disparo de Juanillo que dio en el larguero. Pero Manzanares no iba a bajar los brazos. Un minuto después de ampliar su ventaja el cuadro local, Chus sorprendió con un golazo a Jesús (23') y recortaba distancias para darle más emoción a una contienda en la que volvía a distanciarse el cuadro de Poveda con el gol de Antonio Vargas, casi sin ángulo, en el 26' (3-1).

No estuvo al cien por cien Durán Ejido Futsal en defensa y lo pagaron caro ante un Manzanares que ya rozaba el tanto. Los de Poveda trataron de activarse, conscientes de que no podían conceder oportunidades a su rival ni cometer errores que pudieran hacer peligrar el resultado. En el 33' Josema, tras una gran jugada, ponía el 4-1 en un luminoso. Tampoco estaba sentenciado ante un Manzanares que estaba con portero-jugador. Y en un visto y no visto, Otero y Jorge Lázaro, en el 38', dejaron el tanteador en un ajustadísimo 4-3 con dos minutos aún por delante. Intenso final en El Ejido en el que los de casa pudieron mantener su mínima ventaja y anotarse el primer punto de la final que le asegura un tercer choque.