Ganar para volver a sonreír

El Almería vuelve a tener el enésimo intento de su reto de lograr una victoria lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneo, algo que no logra en Primera División desde febrero de 2015, cuando se impuso 1-2 al Córdoba en el Nuevo Arcángel. Desde entonces, 18 encuentros donde apenas ha rascado tres empates, sin lograr anotar en una decena de esos partidos, lo que habla de lo que le cuesta como visitante, condición en la que muestra una cara totalmente diferente a la mostrada en la Vega de Acá.

Y vuelve a ese enésimo intento en una auténtica final. Nadie esperaba que el Sevilla estuviese ahí abajo con los jugadores que tiene, pero a falta de catorce jornadas, ambos equipos se encuentran con 25 puntos en descenso, después de la victoria del Valencia (1-0 a Osasuna), resultado que ha metido al conjunto hispalense en puestos de descenso a pesar de que daba la sensación de que había cogido la buena senda.

Que el Almería venza en el Ramón Sánchez-Pizjuán haría desaparecer esa ansiedad que tiene el conjunto rojiblanco cuando sale de su feudo, tomando ese oxígeno y inyectándose esa moral que tanto le hace falta. También serviría para dar un golpe encima de la mesa ante un rival directo, ganándole la diferencia de goles particular. En este sentido, incluso un empate basta después de imponerse los almerienses a los sevillanos en la tercera jornada del campeonato.

Rubi baraja regresar al 1-4-1-4-1 en busca de un mayor equilibrio defensa-ataque

Rubi tiene la baja de César De la Hoz, pilar en sus esquemas, al tener que cumplir el cántabro sanción por acumulación de tarjetas después de ver la quinta del curso frente al Villarreal. En ese encuentro se lesionó Fernando, pero el murciano ha evolucionado de manera favorable durante la semana y todo hace indicar que estará en el once. Quien parece que no llega a tiempo (a diferencia del Sevilla, la UDA no hace públicas sus convocatorias) es Gonzalo Melero, por lo que Rubi, además de dar entrada a Samu Costa, alinearía también a Íñigo Eguaras en la medular.

La duda radica en el sistema. Después de dos encuentros consecutivos —ambos, en el Power Horse Stadium— formando con 1-4-4-2, Rubi podría regresar a su habitual 1-4-1-4-1 en busca de un mayor equilibrio. En ese escenario, una posibilidad sería que Luis Suárez ocupe el costado zurdo, y la otra que lo haga Embarba, sin descartarse tampoco la presencia de Ramazani, yéndose el colombiano o El Bilal Touré al banquillo.

Los sancionados Pape Gueye, Montiel y Fernando Reges y los lesionados Rekik, Marcao y Papu Gómez son las bajas que tiene el bando local

El Sevilla, que se ha medido seis veces al Almería en el Ramón Sánchez-Pizjuán con cuatro '1' y dos '2', llega al partido después de redimirse ante el Fenerbahçe (2-0) de la goleada encajada ante el Atlético de Madrid (2-1). El conjunto de Rubi ha perdido cuatro de los últimos cinco encuentros que ha disputado, pero el de Sampaoli apenas ha sacado un punto más en ese mismo espacio de tiempo, siendo el tercer peor equipo como local, con apenas cuatro victorias y tres empates en doce encuentros disputados.

Sampaoli se juega su futuro, pudiendo ser despedido este mismo domingo en caso de perder. El técnico argentino tiene media docena de bajas. Pape Gueye, Montiel y Fernando Reges están sancionados, mientras que Rekik, Marcao y Papu Gómez se encuentran en la enfermería. Con el 1-5-3-2, Loic Badé, que puede volver a actuar, será una de las novedades respecto al once que claudicó en Madrid. Álex Telles, por su parte entrará por Acuña en un encuentro en el que el plano emocional será clave. En este sentido, el Almería es consciente de que anotar primero es clave para remover el ambiente de un Sevilla que no se podía imaginar estar en mitad de marzo en puestos de descenso.

Rubi quiere un Almería con personalidad, esa que mostró ante el Rayo y Girona en las dos últimas ocasiones que su equipo ocupaba las posiciones rojas, también ante el Barcelona tras colocarse momentáneamente en descenso. De hecho, siempre que el conjunto almeriense se ha metido en esos tres últimos puestos, ha salido rápidamente a la jornada siguiente. Este domingo lo logrará si se impone a un rival directo en un Ramón Sánchez-Pizjuán en el que habrá más de medio millar de aficionados almerienses.