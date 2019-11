Golpe celeste sobre la mesa

La UDA B, cada vez más metida en la lucha por el ‘play off’

Desde la llegada de Fernando Santos Nandinho, la Unión Deportiva Almería B no sabe lo que es perder. En las últimas seis jornada, el conjunto rojiblanco ha logrado cinco victorias y un empate de la mano del técnico portugués, que está llevando al filial de la UDA a meterse cada vez más de lleno en la dura batalla por cazar las posiciones de play off de ascenso a la Segunda División B. Ese es el objetivo, aunque oficialmente no prioritario, de un Almería B que está haciendo sus deberes a la perfección. El domingo, ante el Alhaurín, ganó por 1-3y encadenó su tercer triunfo seguido, afianzando su quinta plaza a solamente dos puntos del cuarto (Motril).