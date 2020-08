Desde su habitación del Gran Fama, hotel en el que está concentrado todo el plantel de la Unión Deportiva Almería desde el domingo, ofrecía de forma telemática su primera rueda de prensa José Gomes, técnico del cuadro rojiblanco. Rozando ya la quincena de días al frente del banquillo de la UDA, el luso comentaba haber encontrado "claramente una plantilla con muchas ganas de triunfar" y admite que "pese a los numerosos cambios de entrenadores, el grupo está muy motivado y unido lograr un objetivo que en la calle noto que desea mucho la gente".

El portugués, de 49 años de edad, reconoció haber hablado con el jeque Turki Al-Sheikh "de todo lo que pasa y ha pasado en el club". Gomes recalcó que está "al 200% con el proyecto de este club. No estoy solo para hoy" y que "la motivación del presidente es grande, desea ver, como todos nosotros, al Almería en Primera”.

"He hablado con Turki Al-Sheikh. Está muy motivado y, como todos nosotros, está deseando ver al Almería en Primera"

Con la mente totalmente puesta ya en el partido de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso, en el que la UDA se verá las caras este jueves con el Girona en Montilivi, el entrenador rojiblanco reconoce que "es importante no anular la capacidad ofensiva que tenemos, nuestra fuerza y energía, explorar los puntos débiles del rival. Con ese plan claro vamos a ir al campo". Explicaba, además, que "yo no soy un mago, soy un entrenador que acabo de llegar pero sí veo la ilusión que hay en la plantilla para intentar el ascenso. Hay que ser pragmático y con inteligencia ganar este partido”.

En relación a los posibles cambios que pueda hacer en el equipo de cara a este choque en tierras catalanas, explicaba que "ni habrá continuidad ni preparo ninguna revolución. La solución está en los futbolistas, ellos son los que han llevado al equipo al play off. Voy a usar a los jugadores que estén disponibles, a los que he visto que están con cuerpo y alma para luchar. Yo estoy para orientarlos por el mejor camino". Declaró además que "más que el sistema prefiero la forma de jugar de la UD Almería, cada jugador interpreta de una forma el sistema. Lo importante es la actitud con la que salgamos, el alma y la dinámica del equipo".

"Lo importante es la actitud con la que salgamos, el alma y la dinámica del equipo"

No faltó la pregunta sobre toda la polémica que se ha generado en las últimas semanas, desde que se hiciese oficial la noticia de los positivos en el Fuenlabrada. "No puedo controlar lo que hace LaLiga o la Federación, estoy cien por cien centrado en lo que puedo controlar yo en la UD Almería. Tengo tantos problemas que no gasto energías en algo que no puedo cambiar. Respeto lo que dicen los entrenadores de los otros equipos rivales del play off, pero estoy centrado en mi equipo”.

"Respeto lo que dicen los otros entrenadores, pero estoy centrado en mi equipo, no puedo perder energías en algo que no puedo cambiar"

Volviendo al primer duelo del play off, el luso cree que será clave "gestionar el nivel de fatiga de los jugadores, para que nadie se lesione. Pensar en los siguientes partidos" y que, a pesar de los parones y la situación extraña creada por la pandemia de coronavirus, "este es el escenario que hay y no hay excusas ahora mismo, cada jugador debe ser una solución para el Almería. Yo también. Debemos estar centrados”.