El delantero centro Juan Muñoz habló este lunes desde el Hotel Gran Fama, donde la Unión Deportiva Almería se encuentra concentrada desde el domingo. "La prioridad es salvar nuestra integridad y la del cuerpo técnico para que el play off se pueda jugar en el terreno de juego", comenta el hispalense sobre el confinamiento protocolario que están viviendo los cuatro equipos aspirantes a subir a Primera.

Muñoz detallaba que "son 24 horas con tus compañeros, cuerpo y mente con tus compañeros. Es como una pretemporada. Hemos entrenado en el gimnasio, comida, descanso y a entrenar por la tarde. Muchos llevamos la consola, estamos en habitaciones individuales, hablas con el móvil con la familia..." y reconocía que "no es agradable estar confinado en un hotel, pero es lo que hay".

Sobre la eliminatoria ante el Girona, el goleador rojiblanco afirmaba que "va a ser totalmente diferente a otros partidos. En casa ganamos nosotros y en su casa ellos, la liga es distinta a un play off de ascenso y más después de todo lo que ha pasado. Hay que estar con la cabeza fría e ir a por los tres puntos. Por la experiencia que tengo de otros años, da igual que quedes tercero o sexto, todos los rivales son buenos".

El atacante sevillano, sobre la situación que se podía generar si el Leganés reclamaba su regreso estas semanas, dejaba claro que "puedo estar hasta el final, no voy a tener ningún tipo de problema. Estoy con ganas de ascender con el Almería a Primera División".

Con nueve dianas el utrerano es, detrás de su compañero Darwin (16), uno de los referentes goleadores de una UDA que espera seguir viendo sus goles en esta etapa final de la campaña. "Es una de las piezas principales, como se dice siempre el que mete más goles gana, pero siempre hay un gran trabajo detrás. Estamos con muchísimas ganas y tenemos una oportunidad de oro para subir", afirma.

"Estar con tus compañeros, jugar a la consola, reirte y hablar de otras cosas distintas al fútbol ayuda"

Recuerda que "por suerte pude ascender con el Levante, hace dos años viví otra experiencia distinta en la UDA, con la salvación, y me hizo crecer como futbolista. El poder disputar ahora un play off de ascenso no podemos dejarlo escapar".

Para finalizar, Muñoz reconocía que en el plantel rojiblanco, en estos días de confinamiento, "casi todos juegan al Fornite, yo soy más de Call of Duty. Estar con tus compañeros, reirte y hablar de otras cosas distintas al fútbol ayuda".