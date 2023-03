Lázaro Vinicius: "Puedo jugar como delantero centro"

Lázaro Vinicius ha concedido una entrevista por primera vez desde que es jugador del Almería. Lo ha hecho en UDA Radio, mostrando un encomiable a pesar de que es su primera temporada en Europa. El extremo brasileño, por el que la UDA abonó siete millones de euros, reconoce que está integrado en Almería y en el Almería, aunque espera tener más minutos, sin importarle si es como delantero centro tras la lesión de El Bilal Touré: "Mi adaptación está siendo buena. Me gustaría estar jugando más, pero me voy aclimatando al club y a la dinámica del partido, también a los jugadores. Estoy feliz, pero pudimos ganar ante el Cádiz y yo marcar. Me gusta jugar de delantero centro, ahí estoy cerca de gol. En Flamengo jugué donde estaba haciéndolo El Bilal. Solo quiero jugar".

El brasileño, que ha participado en once encuentros (apenas dos como titular), reconoce que le ha dado muchas vueltas a ese remate de cabeza que pudo suponer el empate frente al Cádiz: "Cuando llegué a casa vi un resumen del partido y paré el momento en el que cabeceé. Es parte del fútbol. Hay que seguir trabajando para que la próxima pueda ser gol. El club merece una mejor clasificación. Tenemos que salir del descenso".

Cuestionado sobre las críticas, se muestra contundente a pesar de contar con apenas 21 primaveras: "No hago mucho caso a las críticas. En el Flamengo había mucha gente hablando en Twitter e Instagram. No veo eso. Estoy centrado, tranquilo y trabajando para aprovechar la oportunidad cuando la tenga". El extremo, amigo íntimo de Kaiky como él mismo reconoce, no le da importancia a la juventud del Almería: "Los jóvenes también tienen experiencia. Todos queremos ser grandes jugadores. Rubi me está ayudando para continuar mi progresión".

Su receta es paciencia y mentalidad fuerte antes de medirse a un Celta al que ya le marcó en el encuentro de la primera parte: "Hay que tener paciencia. Con calma, estoy aprendiendo poco a poco. Ya sean cinco, quince o veinte minutos, hay que estar a tope y aprovecharlos. Tenemos que tener la mentalidad de ganar, ganar y ganar. Hay que mejorar para llegar al partido contra el Celta de Vigo en las mejores condiciones. Seguro que vamos a hacer un buen partido". Para acabar, reconoce haber crecido en el plano mental para rendir más sobre el verde: "En Brasil hay más espacios. Aquí hay mucha calidad y la dinámica es diferente. Me estoy acostumbrando al ritmo y creo que ahora me encuentro más tranquilo que en mis primeros partidos, donde me afectaban más las emociones".