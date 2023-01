A Diego Pablo Simeone se le recordará tanto por el par de ligas ganadas ante dos transatlánticos como por su ya manido partido a partido. Si por algo se caracterizan los argentinos es por su labia y por venderte un Casio como si fuese un Rolex con su labia. Se le podrán criticar numerosos aspectos al preparador sudamericano, pero no su capacidad de motivación, tal vez igualada por figuras como la de Unai Emery, un referente en la materia. Esa fuerza del colectivo por encima de las individualidades es donde se tiene que apoyar hoy el Almería para lograr un triunfo de campanillas ante uno de los grandes de España y por qué no decirlo, de Europa, comandados por un genial Griezmann. Ya lo logró, de hecho, en dos ocasiones, destacando ese 2-0 en 2014, con doblete de Verza, ante un Atlético que se dejó el liderato en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y que tres meses consiguió levantar el cetro tras dos décadas sin conseguirlo.

De hecho, los guarismos históricos le son favorables al Almería: en seis encuentros ligueros en Primera División en la Vega de Acá el Atlético sólo venció en la última visita (0-1, gol de Miranda), con un balance previo de dos triunfos locales y tres igualadas.

Rubi jugará hasta última hora al despiste tanto con el dibujo como con las piezas

Es a eso tan rústico, y que se salta cualquier plan de partido, del once contra once, veintidós piernas contra otras tantas, a lo que se agarra un Almería que se ha hecho fuerte en su feudo a pesar del pinchazo de hace una semana ante la Real Sociedad. A Rubi se le ha visto contento durante la semana, argumentado el vilasarense que su equipo ha trabajo bien, corrigiendo los fallos mostrados ante los donostiarras. Quiere el técnico local un Almería más fuertes en los duelos individuales y con una mayor contundencia ofensiva. Por esa línea pasa una posible defensa de cinco, modificando el habitual 1-4-1-4-1 que tanto rédito le ha dado en el Power Horse Stadium. Y quiere también Rubi mayor mordiente en ataque y por ahí se puede atisbar un esquema con extremos eléctricos y que muerda al rival desde un primer momento, como ocurrió ante el Rayo, Girona, Celta y Getafe, adelantándose en el marcador durante la media hora inicial excepto el día ante los gallegos, a la UDA sí le tocó remontar.

En caso de formar con tres centrales, Chumi sería una de las novedades en el once, con muchas papeletas para Pozo, por esa proyección tan ofensiva que tiene el sevillano y que tan importante es en un carrilero. No sería descabellado en este escenario que Luis Suárez y Touré formasen como delanteros centros después de que el colombiano debutase como jugador rojiblanco hace una semana percutiendo desde el costado izquierdo. Tampoco se descarta en ese hipotético 1-5-3-2 la presencia de Ramazani arriba. Sea con un dibujo u otro, lo que parece inamovible, salgo sorpresa mayúscula, es la ya sala de máquinas fija formada por De la Hoz, Melero y Robertone, si bien de vez en cuando Rubi se saca algún as debajo de la manga, como fue el concurso del propio Luis Suárez como extremo izquierdo ante la Real Sociedad.

En caso de repetir el 1-4-1-4-1, las dudas estarían en los carriles, disputándose Pozo y Mendes un puesto; y Ramazani, Embarba y Baptistao, dos. Quienes también parece fijos son Ely, Babic y Akieme, restando por ver si en caso de apostar por un solo punta le da la oportunidad a Luis Suárez por delante de Touré. Tiene donde elegir Rubi al contar con toda su plantilla, una vez recuperados Kaiky y Baptistao, además de Ramazani, que sufrió un golpe en el entrenamiento del miércoles.

Simeone tiene las bajas seguras del sancionado Savic y del lesionado Carrasco, además de las dudas de Giménez y Barrios

Enfrente el Atlético espera resarcirse de su derrota ante el Barcelona y de su mala racha en liga: se ha dejado ocho de los últimos doce puntos disputados, lo que le ha llevado a abandonar posiciones de Champions, incluso de Europa League. No gana fuera de casa desde octubre, cuando lo hizo en el Benito Villamarín (2-2). Simeone tiene las bajas de Savic, que cumplirá el primero de sus dos choques de sanción por su expulsión ante el Barcelona, y de Carrasco, baja por una elongación muscular. El argentino tendrá, además, las dudas de Giménez y Barrios, quienes no se han entrenado en la mañana de este sábado al encontrarse en la enfermería. En caso de que el central charrúa no llegue a tiempo, Witsel ocuparía su lugar en el once. Las otras novedades serán las de Kondogbia, Lemar y Correa, en detrimento de Barrios, Carrasco y Joao Félix, el último, ya en el Chelsea. Sea con los nombres que sea por parte de uno de y de otro, al final son once contra once...