Rubi medita cambiar el dibujo

No se ha cerrado Rubi esta temporada en banda a un único dibujo. Su habitual 1-4-1-4-1 se ha transformado en ocasiones en un 1-5-3-2, sobre todo, en condición de visitante. En la Vega de Acá, donde los rojiblancos lograron encadenar cuatro triunfos, ha solido actuar con zaga de cuatro efectivos por los buenos resultados; sin embargo, las malas sensaciones mostradas ante la Real Sociedad y la entidad del rival han provocado que el técnico indálico medite modificar el dibujo el próximo domingo (16:15 horas).

El preparador vilasarense no lo ha querido desvelarlo en la rueda de prensa celebrada durante el mediodía de este viernes al ser cuestionado sobre ello, pero sí ha reconocido que a su equipo "a veces le ha faltado contundencia defensiva". Así, Chumi tendría opciones de entrar en el once para formar una línea de tres centrales junto a Kaiky y Babic. Con Fernando como fijo, Akieme ocupará el carril izquierdo ya sea como carrilero o como lateral, mientras que en el opuesto Pozo tiene muchas papeletas para regresar al once en detrimento de Mendes, sobre todo si su equipo actúa con el 1-5-3-2.

La medular parece segura para De la Hoz, Melero y Robertone, mientras que un dibujo u otro modificará el plan en ataque. Luis Suárez ya fue titular en su debut, aunque pegado a banda, y no se descarta que ahora haga las funciones de delantero centro, ya sea con un sistema u otro. Con el 1-5-3-2 podría formar pareja con Touré, sin descartarse tampoco la presencia de Ramazani, ya recuperado tras el susto sufrido esta semana (Rubi tiene disponible a todo su plantel). En caso de actuar con extremos, Embarba y Baptistao contarían con muchas opciones para ser titulares.