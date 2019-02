Optimismo en el CD El Ejido

El técnico del CD El Ejido, Manolo Ruiz, comentaba que “después de una semana de trabajo tengo más datos, más valoración de estado. Sobre todo anímicamente el grupo está bien. El grupo quiere, desde el primer día que trabajé con ellos, tienen esa predisposición y están trabajando bien. Sí es cierto que hay algún jugador que no ha podido trabajar todas las sesiones al completo y son condicionantes que tenemos, pero no excusas”.

En busca de una 'marea celeste' La iniciativa del Club Deportivo El Ejido para ver la grada de Santo Domingo llena ha tenido una buena acogida, por lo menos en redes sociales. La entidad que preside Pierre Mevy ha decidido regalar una entrada a toda aquella persona que acuda este domingo al partido frente al Ibiza vestida con alguna prenda celeste para animar al cuadro ejidense, siendo válida también cualquier pintura de dicho color en el rostro. El objetivo es tratar de aumentar el número de seguidores locales para que el equipo se sienta lo más arropado posible ante un durísimo rival frente al que los del Poniente tratarán de acabar con su sequía de triunfos, ya que el CD El Ejido acumula ya una decena de jornadas sin saber lo que es ganar.

Los celestes quieren volver a la senda de la victoria este domingo en casa ante el Ibiza, en una cita a la que llegan motivados tras la buena imagen mostrada en la Nueva Condomina. “En Murcia el equipo dio un alto nivel de competitividad ante un gran rival. Fue un buen punto de partida para seguir. Esa es la idea y la intensidad con la que hay que encarar los partidos, como el de este domingo. Tenemos sacar estos tres puntos como sea, porque lo necesitamos, pero estoy tranquilo porque veo que la gente está asimilando los conceptos que trato de transmitir”, dijo el entrenador celeste.

Ruiz no daba importancia a que el equipo del Poniente esté en puestos de descenso y asegura que “ahora mismo no tenemos que mirar la tabla. Sea cual sea el resultado ante el Ibiza no nos vamos a salvar o a bajar este domingo. Hay que mirar el rendimiento del equipo sin que nos afecte la situación clasificatoria”. El mister del CD El Ejido destaca que hay que “repetir el espíritu del domingo pasado. Con la ayuda de la afición podremos superar a un rival importante. El club está trabajando para motivar a la gente de lo que hay en juego”. En este sentido, Ruiz reconoce que “el mayor valor es la afición. Sin gente detrás sería muy difícil lograr las cosas. El jugador lo percibe ese apoyo y se nota. Esperemos que el campo registre una buena entrada y sumemos los tres puntos”. Para este choque será baja Sergio Jiménez y hay algunas dudas, pero tratará de “poner el once más competitivo, los que estén al cien por cien”.