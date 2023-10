Paunovic rechaza al Almería

El Almería se acerca a las dos semanas sin entrenador. A la dirección deportiva le está costando encontrar al sustituto de Vicente Moreno, fulminado tras la debacle del Ramón Sánchez Pizjuán el día 26 del pasado mes, encontrándose ahora con la negativa de Veljko Paunovic, con quien las conversaciones estaban llegando a buen puerto. El entrenador serbio declinó pronunciarse sobre el interés rojiblanco en la rueda de prensa previa al derbi ante el Atlas en un viernes en la que diferentes medios aseguraron incluso que el acuerdo entre el Almería y el técnico balcánico era total. Tras el partido, disputado en la madrugada del sábado al viernes, el propio Paunovic daba calabazas de manera pública al banquillo almeriense como ya han hecho días anteriores otros técnicos, conocedores de la dificultad que presenta la situación.

"No me veo obligado a responder esta pregunta. Demuestro en todo lo que hago que quiero estar aquí. Desde el primer día que vine dije que quiero estar mucho tiempo y ganar aquí. No he hecho nada mal, no puedo responder a lo que se escribe, pero yo estoy a muerte con el equipo. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí", comentó el serbio cuando fue cuestionado sobre su situación personal, llegando incluso a mostrarse molesto en la última pregunta en la que al periodista le hubiese gustado saber por qué ha declinado la oferta del Almería. "Me pongo defensivo. ¡No sé por qué me siguen preguntando! ¿Está claro? ¡No me pregunten más, estoy aquí y listo! ¡No me vuelvan a preguntar más! El día que estoy aquí es por que no me quieran", dijo al respecto.

El Chivas goleó al Atlas (5-1) después de una semana convulsa, con problemas internos: algunos jugadores fueron sancionados por llevar a mujeres de compañía al hotel e incluso saltó el rumor de que el jugador Víctor Guzmán había llegado a las manos con un Paunovic que tras la goleada en el derbi también se pronunció en su perfil de redes sociales: "Quiero volver a sentir esta unión, emoción y la pasión entre todos. Hoy es el día 1 de nuestro resurgimiento. Estoy con ustedes, ¡como siempre! ¡Arriba las Chivas!".

Con el que fuese exdelantero del Almería fuera de la opciones para ocupar el banquillo local del Mediterráneo, cada vez cobra más fuerza la opción Gaizka Garitano. El técnico vasco es una de las opciones que más gusta en el club almeriense (junto a la de Andoni Iraola, si bien ésta prácticamente ni se llega a contemplar), siendo ahora el objetivo acelerarla para que se haga cargo con las riendas del primer equipo cuanto antes. Cinco temporadas y 140 partidos en la máxima categoría del fútbol español avalan al técnico nacido en Bilbao, ahora en el paro tras no renovar contrato con el Eibar, club en el que estuvo las dos últimas temporadas sin poder devolver a los armeros a Primera División.