Rubi: "Los equipos que se autoimpongan más nervios se van a ir abajo"

Una derrota ante el Cádiz hubiese supuesto una más que posible destitución de Rubi. Tras la igualada, el técnico del Almería pide calma, alegando que el equipo que tenga más nervios irá hacia abajo. El catalán lamenta el mal inicio de la segunda parte de los suyos, pero destaca el número de ocasiones generadas.

Sabor del empate: "Prepartido el punto no nos satisfacía, pero al final sumas e igualas la diferencia de goles. Sabemos que va a ser una batalla diaria en cada partido. Tal y como estaba el partido, agonizando, lo damos por bueno. El empate como mínimo ha hecho algo de justicia. Como mínimo. Hemos tenido muchas ocasiones. En la primera parte hemos tenido cinco. En la segunda nos han sorprendido con ese saque de banda, poniéndonos nerviosos, pero siempre lo hemos intentado".

Gol encajado: "Cuando te tiran ocho-diez-doce saques de banda así... Han sido el único que han conectado. Lo trabajamos en la ida y ahora también. Allí tuvimos un error de posicionamiento, hoy no, simplemente Ely no lo ha podido sacar. En el momento en el que el balón pasa y no la despejamos, se complica mucho. A pesar de que le hemos intentado poner remedio, nos han costado dos goles en dos partidos ante ellos".

Mala dinámica: "Todos hemos sufrido mucho. ¿Cuatro puntos de 24? Serían siete de 27, nueve de 30... Cogemos el corte donde queremos. Obviamente la racha no es buena, eso es así de claro y no nos escondemos de ello. El equipo no ha dado señales de no querer ganar el partido, tener situaciones, pelear hasta la última pelota para provocar un penalti... Es una carrera de fondo".

Tranquilidad: "Los equipos que se autoimpongan más nervios se van a ir abajo. Estamos intentando transmitir ese punto de calma. Es cuestión de que el equipo no pierda la fe y de momento no me ha demostrado eso".

Resumen: "En los primeros 15-20 minutos no ha pasado nada del otro mundo. Después ha sido nuestro. Del 33 al 45 hemos tenido cinco ocasiones. En la segunda parte hemos salido algo espesos, dormidos y nos ha costado el gol. Tras el gol hemos pasado una fase de nerviosismo, como si ya fuésemos a perder el partido seguro. La gente quiere que llegue rápido. Poco a poco nos hemos ido imponiendo. Los cambios nos han ayudado muchísimo. Ellos han desperdiciado algunos contrataques, ahí se hubiese acabado el partido. Nosotros hemos tenido las de Lázaro y Melero, muy claras. Como mínimo, repito, como mínimo, el resultado es justo. Como mínimo".

Posible destitución: "Lo peor no me lo temo en ningún momento. Miro hacia adelante. Estamos en un sitio en el que sabíamos que íbamos a estar, peleando con otros equipos muy poderosos también. Es una carrera de fondo, si se es excesivamente pesimista, te autodestruyes. Dentro del vestuario, convencidos de lo que hacemos, es muy difícil ganar partidos. Hay que seguir buscando encadenar dos resultados buenos. Lo importante es no bajar la confianza, estar peleando cada punto, como demostramos la semana pasada y hoy. De esto se trata el deporte, de no bajar los brazos, ser muy constante y seguir peleando. Buscaremos nuestro punto de inflexión, no queremos sufrir hasta el final. Buscaremos ese momento que podamos encadenar dos resultados positivos seguidos que nos den margen".

Afición: "De la afición no tengo la menor queja. Hoy ha estado otra vez extraordinaria, empujando al equipo y ayudando en fases en las que elaborábamos de más, sin ponerse excesivamente nerviosa. Cada uno tiene su idea de juego. Al final hemos acumulado gente arriba, pero es mejor llevar el balón a los lados para poder meter ese balón diagonal y no desde los centrales directamente. Eso requiere de algún pase".