Rubi, obligado a darle una vuelta a la medular

César de la Hoz se perderá el encuentro en el Ramón-Sánchez Pizjuán después de ver la quinta amarilla frente al Villarreal. El centrocampista cántabro llevaba apercibido desde el día del Getafe, aguantando la sanción en los cinco partidos que ha disputado desde entonces (Cádiz, Real Sociedad, Espanyol, Girona y Barcelona), en los que completó los 90 minutos. El pasado sábado fue amonestado en el primer acto (lo que le condicionó en una posición como la suya) y será, de momento, la única baja que tenga Rubi en el trascendental encuentro del domingo en Sevilla.

Su sustituto será Samu Costa, que ha recuperado protagonismo y ha sido titular en cinco de los últimos ocho partidos. No será la única novedad en una sala de máquinas que tocará el técnico nacido en Barcelona y criado en Vilasar de Mar (no ha repetido de once en todo lo que va de campaña), al postularse Melero una vez que parece que llegará al domingo después de ser baja en los tres últimos partidos por lesión.

Salvo novedad y después de dos partidos con el 1-4-4-2, Rubi regresará ante el Sevilla a su habitual 1-4-1-4-1, restando por ver si da continuidad a Chumi en el lateral diestro y si tira a Luis Suárez al costado zurdo para continuar actuando con sus dos delanteros.