Rubi: "Solo temo por la salud"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa de Montilivi tras la abultada derrota de su equipo, la mayor del curso hasta la fecha y tercera consecutiva en este comienzo de la segunda vuelta en la máxima categoría, frente al Girona, que le gana con claridad el gol average. El catalán, que ha asegurado "no temer" por una posible destitución y solo hacerlo por la salud.

Horrenda primera parte: "Hemos estado muy mal, hemos concedido muchas facilidades. No es el momento de buscar excusas. Es un partido para olvidar. Nunca he pedido en un banquillo, pero en la primera parte no hemos estado a la altura de la competición. El máximo culpable de la derrota he sido yo, que he metido presión para que llegase la primera victoria"

Cambios al descanso: "No hemos arreglado nada de lo que queríamos. El máximo responsable soy yo, he llevado al equipo al límite buscando esa primera victoria fuera de casa. La primera parte es para pedir disculpas, dejemos a los jugadores tranquilos"

Preocupación: "La única noticia positiva es que al final solo hemos perdido tres puntos. La sensación es que ellos con poco nos desmontaban. Es lo que realmente me deja muy preocupado".

Reacción Barcelona: "Vamos a apretar todos. Es un partido del que aprenderemos mucho. La primera parte me ha parecido que no hemos estado a la altura de la competición".

Charla descanso: "Les he dicho que estábamos haciéndolo muy mal y pedí al equipo que se vaciara y que por lo menos consiguiéramos dos goles. En la segunda parte creo que sí ha competido. No se puede repetir la imagen de la primera parte, no te puedes hundir tanto. Tengo que dejar de hablar tanto de las victorias, por el deseo de ganar les he tensionado mucho. A veces este toque de atención te sirve de más"

Necesidad de reacción: "Continuamente piensas en cómo puedes ayudar al equipo. Melero también es cierto que no estaba en condiciones del todo óptimas. La calidad táctica ha sido bajísima. O mejoras y aumentas tu capacidad táctica o te pintan la cara".

Destitución: "Yo no temo nunca por nada, yo solo temo por la salud".