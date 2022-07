Sin novedades entre los 29 efectivos

A las 19:15 horas, con un cuarto de hora de retraso respecto a la hora prevista, De la Hoz pisaba el césped del Anexo, empezando unos minutos después el Almería la pretemporada 22-23 entendida como tal después de dos días de pruebas médicas. A puerta cerrada, había expectación en el entorno rojiblanco sobre alguna posible ausencia de aquellos que se encuentran cerrando su futuro, caso de Maras. El serbio estuvo a pesar de que ni Rubi ni el club cuentan con él, pudiéndose concretar en las próximas horas su marcha rumbo a Vitoria en calidad de cedido, ya que, según apuntan fuentes del propio club, el acuerdo con el Alavés es total.

El serbio y Rosic fueron los únicos jugadores que estaban cedidos el pasado curso que se ejercitaron a las órdenes de Rubi, puesto que ni Jonathan, ni Albiar ni Escobar han pasado los controles médicos para comenzar a entrenar. Los tres volverán a tomar la rampa de salida, en el caso, del murciano para jugar en el filial del Cartagena.

Sí estuvieron luciendo su nuevo escudo Sola, Mendes, Guedes y Svidersky, sorprendiendo la planta del lateral franco-guineano, que llega para hacerle la competencia a Pozo. Los otros nombres propios fueron los del meta Fuoli, el lateral Cuenca (hermano del jugador del Villarreal) y el extremo Rojas, que harán la pretemporada con el primer equipo, aunque después jueguen la liga a las órdenes de Óscar Fernández.

El club aún no ha recibido la ropa de Castore y la plantilla viste sin marca

El resto de jugadores fueron los mismos que acabaron la liga en Leganés, a excepción de Makaridze, Buñuel y Monte, quienes no han renovado su vínculo contractual con la entidad indálica. Tampoco estuvo Sadiq, que continúa de vacaciones al gozar de más descanso puesto que a principio de junio tuvo que pausar su asueto estival para incorporarse con su selección. El nigeriano llegará esta semana, aunque no se puede aventurar el día visto lo visto con los vuelos procedentes de aquellos lares. Tampoco estuvo Carriço, cuyo contrato se amplió de manera automática con el ascenso, pero que también saldrá en las próximas horas mediante rescisión de contrato al no contar Rubi con el portugués.

De esta forma, Rubi trabajó con 29 efectivos en una sesión sin demasiada historia, en la que los rojiblancos realizaron ejercicios de activación y mucho toque de balón antes de ir aumentando en los próximos días la carga física para llegar con las pilas cargadas el 14 de agosto, día en el que recibirán en el Power House Stadium al Real Madrid (22:00 horas). Antes, disputarán siete amistosos, siendo el primero de ellos el próximo domingo (19:30 horas), ante el Vélez en el Anexo.

Para esa fecha debería estar ya la ropa de Castore para evitar imágenes como la de esta tarde en cuanto a indumentaria, impropias de un club profesional, teniendo que entrenar con camisetas sin marcas al haber expirado ya el contrato rubricado en 2022 con Puma.