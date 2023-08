Alberto Lasarte: "Lo del juvenil ha sido una antes y un después"

Artífice del histórico pasado curso vivido con el Juvenil División de Honor rojiblanco, proclamándose por primera vez subcampeón de Copa del Rey y peleando hasta casi el final por el liderato de su grupo en Liga, Alberto Lasarte tiene la misión esta próxima temporada de recuperar la ilusión de un filial que viene de vivir uno de sus peores momentos tras quedarse la pasada campaña fuera de los play off de ascenso a Segunda RFEF.

-¿Cómo va llevando estas primeras semanas de pretemporada, además este miércoles con partido ante el juvenil?

Bien, el partido con el juvenil al final es un partido de entrenamiento para coger sensaciones, para ver a los jugadores nuevos de ambos equipo y contento por cómo va evolucionando la pretemporada, también por ir probándonos en césped artificial. Al final estamos en una categoría en la que va a haber muchos campos de césped artificial y entonces la mitad de la pretemporada prácticamente la tenemos que hacer en esa superficie. No entrenamos en ella, pero siempre es bueno competir en ella y por eso los jugadores tienen que ir cogiendo sensaciones también.

-¿Cómo están siendo estas primeras semanas en su nuevo cargo?

Es bastante diferente. Quizá tengo la suerte de que vengo de esas categorías, de Tercera y de Segunda B. Antes de mi época en el Almería era un poco mi hábitat natural esas categorías y entonces no es algo nuevo para mí. Sí que es verdad que al final un filial es un equipo que está a caballo entre un equipo de academia y un equipo de Tercera y Segunda B, un equipo más digamos sénior, y por eso la adaptación es más fácil para nosotros porque al final tienen esa cultura deportiva de academia, pero luego hay que enseñarles a competir en una categoría que al final, a pesar de ser la quinta, ha sido bastante rocosa para los los últimos filiales. Así que estamos en ese proceso de ensamblar piezas diferentes, pero sobre todo de saber qué nos vamos a encontrar y en qué contextos vamos a tener que movernos.

-Ya en su presentación comentó la importancia de darle entrada a la generación que el año pasado hizo historia con el juvenil.

Me están sorprendiendo positivamente, yo pensaba que les iba a costar más, que iba a haber más diferencia con el resto de jugadores. Sí que es verdad que a la hora de los choques, de las disputas sufren más como es normal es su primer año en senior, pero tienen buen ritmo, tienen buena actitud, están demostrando tener calidad y ya te digo que quizás lo que más me esta gustando de la pretemporada es que rápidamente se han ensamblado los tres bloques que hablamos en su día, que era el bloque que viene del juvenil, el que permanecía del filial y lo jugadores nuevos. Creo que se ha conjuntado todo bastante rápido y eso para mí como entrenador es una gran noticia.

-¿Qué sensaciones le están dejando los futbolistas a prueba como pueden ser Morgan o Rodrigo Costa?

Bien, es cierto que que tenemos jugadores que están entrenando, que los estamos viendo y un poco a la espera también de las licencias que tengamos de manera definitiva. Al final hay varios jugadores en el primer equipo con licencia del filial y eso siempre está en el aire hasta el final y por eso tenemos que tener alternativas preparadas, pero ya te digo que contento con todo lo que está viniendo porque está demostrando buen nivel.

-Se cumplen justo en este día cuatro años del cambio de propiedad. Siendo un hombre de club que estaba de antes de su llegada, ¿cómo ha vivido la evolución de la entidad?

Lo he leído precisamente en la prensa que era el día del cambio de propiedad y me ha venido ese día. Esta mañana cuando lo he visto he dicho ostras hoy fue el día del terremoto. Han pasado muchísimas cosas. Sí que es cierto que quizá el primer año fue muy complicado, la adaptación para todos, cómo llegó la la gente de la nueva propiedad, los que estábamos aquí fue un cambio tremendo de todo. Pero cada vez mejor, yo creo que independientemente aunque evidentemente la prioridad es el primer equipo cada vez se están construyendo pasos agigantados para crecer como club, la ciudad deportiva ya lo sabemos todos, lo del juvenil creo que ha sido una antes y un después para asentar que de verdad hay madera, tenemos jugadores de la selección de Irlanda, de la selección de España, en la selección de Marruecos tenemos mucho internacional en nuestra cantera. La ciudad deportiva puede ser ahora mismo el único punto que tenemos, digamos, de descompensación con las otras canteras, pero por lo demás hemos crecido también equipos este año, tenemos nuevos equipos, hemos mejorado la estructura, ha venido Ibán Andrés. Son muchas las noticias buenas para la Academia y para mí como entrenador del filial. Sabéis que voy a seguir mirando todo para abajo y estar pendiente de todo lo bueno que estamos haciendo en la Academia de aquí para abajo.

-¿Qué le ha supuesto la llegada de Ibán Andrés, uno de los responsables de su llegada a Almería?

Por mí encantado, yo siempre he dicho que Iban fue uno de los culpables con Miguel Ángel Corona de que yo esté en el Almería. Ellos me trajeron aquí, luego por circunstancias, precisamente este día, hace cuatro años tuvieron que que salir y con él hemos seguido manteniendo relación. Hablamos de fútbol prácticamente todos los meses estábamos hablando y yo encantado de que esté aquí porque al final yo voy a descargar bastante trabajo en Ibán, Joao también y así creo que es una persona que le pasa un poco como a mí, es de club, es muy versátil, puede hacer de coordinador, puede estar ayudando al primer equipo y puede estar mirando jugar para el filial, entonces esa versatilidad es importante y para mí es un apoyo fundamental y vamos a hacer un gran tándem y por supuesto con todos los demás compañeros.

-¿Con qué se quedaría de cada uno de los roles desempeñados desde que llegó al club?

El que es entrenador siempre quiere entrenar, el que es entrenador, quiere entrenar, eso está claro y siempre será así. De hecho, pregúntaselo a Ibán Andrés, a Esteban Navarro. Todo el que ha entrenado quiere entrenar, entonces eso es lo principal, pero qué duda cabe que ya un poco me siento parte del club y veo a los juveniles y comento cosas y pienso cosas y veo a los cadetes lo mismo, los jugadores que hemos traído, las necesidades que tengan, es un poco el día a día, es la vida al Almería, el Almería, ya te absorbe tanto que al final es tu modo de vida y por eso prácticamente vivimos por y para el club, pero si me preguntas con qué te quedarías, obviamente, el que entrenador quiere entrenar.

-¿Cuando llegó sobre todo para trabajar con las bases del club, se veía en un futuro volviendo a entrenar a un equipo senior, como en este caso con el filial?

Me costó bastante, tengo que ser sincero que me costó bastante cambiar el rol de estar en Segunda B de dirección deportiva a pasar a entrenar a juvenil B. Si es cierto que fue más suave porque al estar con dinámica de entrenamientos con Fran Fernández en el primer equipo, quieras que no tocabas el fútbol profesional. Hacíamos cosas de análisis, hacíamos cosas de los jugadores y eso me mantuvo siempre cerca, pero no hay que engañar a nadie, mi labor principal aquí en el Almería ha sido la cantera, la Academia, ha sido formación, ha sido cuidar a los chavales y ahora volvemos a donde estamos, pero conozco los campos, conozco los equipos, conozco las categorías, sé lo que hay que para estar arriba, sé que lo que hay que hacer para ser competitivo. La adaptación quizá va a ser más fácil ahora pasar al fútbol senior que cuando en su día tuve que que pasar a fútbol formativo.

-Desde el primer momento en su presentación no ha negado que uno de los objetivos prioritarios es lograr el ascenso y reducir el salto de categoría con el primer equipo.

Hay que ser ambiciosos, hay que ser ambicioso y ellos tienen que intentar dar lo máximo. Si nosotros empezamos poniéndonos techo, no a ver qué hacemos este año, a ver si competimos bien, al final queda todo un poco dubitativo, yo creo que el reducir la categoría es importante, pero el que entrenes mejor, el que sean competitivos, el que se hable de ellos, el que puedan ir alternando con subir al primer equipo les va a hacer crecer también y va a reducir esa distancia. Entonces esa distancia la vamos a tratar de reducir desde ya. Al final el filial tiene que ser el siguiente escalón después del Juvenil División de Honor y el previo al primer equipo y eso tiene que volver a existir. Y para la Academia el referente tiene que ser llegar al segundo equipo y los jugadores del segundo equipo tienen que tener el referente de llegar al primer equipo, lo demás tiene que venir solo, el recortar el escalón es importante como club, sí, pero desde el primer día hay que hacer mucho más adecuado ese paso.

-Esta temporada con la histórica temporada del juvenil se ha notado que se ha reducido esa diferencia con el filial

Sí, es la idea, al final yo creo que uno de los éxitos de cantera, lo hablamos el otro día con Ibán Andrés es como entrenador que el máximo número de jugadores de tu equipo pasen al escalón siguiente. Creo que han sido si no me acuerdo mal once jugadores de la plantilla del División de Honor los que van a formar parte del filial. Creo que algo histórico en el Almería, pero no podía ser de otra manera. Creo que después del año que hizo el equipo nos ha dado pena incluso la gente que no ha pasado, pero qué duda cabe que si no apostamos por esta generación no lo haremos nunca, así que qué dificultad tiene esto, la bisoñez, el que son jugadores jóvenes, que son inexpertos en esa categoría senior, pero han demostrado que son capaces de muchas cosas de las que nadie podíamos haber imaginado antes de empezar con lo cual hay que confiar en ellos y confío a muerte en ellos y también, por supuesto, los que estaban y los que han venido nuevos.

-¿Hasta que punto la ambición fue clave en el histórico curso con el juvenil?

Sí es cierto que ellos (Bruno y Younes) se mostraron muy ambiciosos, querían ganar la Liga, la Copa, todo. Pero eso se puede decir, pero el problema es que lo demuestran y lo demuestran porque no se arrugan en ningún campo porque no se sienten inferiores a nadie y porque han tenido una capacidad de crecimiento y de saber adaptarse a todas las circunstancias. Un poco lo que nosotros estamos para enseñarles como entrenadores, el que sea un campo chico hacer esto, si vamos al campo del Betis hay que hacer esto, si jugamos con el Málaga hay que hacer esto y ese aprendizaje, ese entendimiento rápido de las circunstancias ha sido para mí lo más importante del equipo junto con lo que he comentado también otras veces, son buenos, pero nadie se ha creído más que nadie. Si un día el mejor jugador del equipo tenía que correr y no marca como Rachad, pues tiene que correr, si en el centro del campo tienen que estar 85 minutos corriendo y lo tienen que hacer, lo van a hacer, así que creo que esa ha sido una de las claves, el sentirse necesario el uno para el otro, el que yo tengo que hacer esto y además tengo que correr por mi compañero.

-¿Para un entrenador que supone poder a un jugador que has formado entrenando o haciendo la pretemporada con el primer equipo?

Siempre trabajamos para eso y el verlos en forma profesional, no he tenido casos en el Almería porque todavía es pronto, pero sí en otros clubes y es un orgullo y también es un orgullo el que no llega tenga buen recuerdo tuyo o se tenga esa relación de compartir vivencias, de tener esa etapa y también seguramente ha recibido parte de la formación, así que es un orgullo en todos los sentidos, que duda cabe que trabajamos para eso, para verlos ahí y que estén lo más preparados posible.

-Con solo dos plazas de ascenso como mucho y con muchos equipos de nivel como el Real Jaén o los recién descendidos como el Poli El Ejido, Mancha Real y Juventud de Torremolinos, entre otros, habrá bastante nivel en el grupo IX.

Incluso el Motril está hablando de ascender y demás equipos, yo estoy de acuerdo contigo. Al final va a haber decepciones porque si hay seis u ocho equipos que parten con la vitola de ascender, solo van a ascender como tú bien dices uno o dos, porque tampoco es seguro que el segundo ascienda, o sea, se tendrá que batir en esa última eliminatoria, como le pasó a El palo. Entonces hay que gestionar esos momentos. Al final la Tercera es muy inestable, el tema de los pagos influye, el tema de la estabilidad influye, hay aficiones que aprietan y por supuesto nosotros como filial tenemos que arrancar muy fuerte porque todos sabemos que un filial va a más. El año pasado, quizá por qué no fue el equipo más, porque ya le quemó la Copa, le quemaron tantos partidos, no teníamos profundidad de plantilla y nos vino un poco largo, pero sí que es verdad que lo normal es que un filial suele ir a más en la segunda vuelta porque al final es normal, son aprendizajes que vas teniendo y que te van haciendo crecer más, si conseguimos que este arranque sea bueno, creo que vamos a tener muchas opciones de terminar bien.

-¿Especial ilusión por los derbis almerienses o esos partidos ante el Real Jaén por el que pasó?

Por supuesto, todos los partidos son bonitos. El Real Jaén evidentemente ha sido mi casa diez años, soy de Jaén y va a ser un partido muy especial. Yo quiero recordar que será la primera vez que piso La Victoria como entrenador visitante y va a ser muy especial que duda cabe y por supuesto el Almería, es mi sexto año aquí, he ido mil veces a ver al Poli Ejido, al Poli Almería me cuerdo de verlo en el Estadio de la Juventud cuando jugaba allí estando en Tercera División, así que va a ser bonito, nos conocemos todos, son jugadores, muchos chavales, que han pasado también por la categorías inferiores, conocemos a los técnicos y así que creo que va a ser bonito y motivante también para el jugador el sentirse en un derbi provincial y que haya esa afición, ese aliciente que les va a gustar también a nuestros jugadores.

-Un sueño cumplido y otro por cumplir.

Un sueño cumplido poder vivir del fútbol hasta hoy, tengo mi carrera, pero el poder vivir del fútbol. Un sueño por cumplir la verdad que me quedan pocos sueños por cumplir si digo la verdad, soy feliz en el día a día y siempre digo a los jugadores que lo mejor está por llegar, pero el sueño es seguir exigiéndome, seguir mejorando y seguir tratando de ser mejor persona y mejor entrenador.