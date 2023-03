El Almería B aprieta la lucha por el play off (3-1)

El Almería B logra un importante triunfo en el Anexo, donde no vencía desde el 8 de enero cuando remontó contra el Maracena. Los rojiblancos sumaron tres puntos contra el Huétor Tájar con los que apretar la lucha por el play off, ese que hace dos semanas parecía tan lejano después de encadenar seis jornadas sin vencer hasta que la pasada semana se reencontraron con el triunfo en su visita a Melilla.

El filial retornaba al Anexo después de cortar su dinámica negativa el pasado domingo con ese sufrido triunfo ante el colista Huracán Melilla, que con su derrota ante los almerienses acabó descendiendo. Hasta seis jornadas habían encadenado los de Óscar Fernández sin vencer, lo que había complicado sus opciones de play off.

Pero en una competición tan cambiante, una victoria te mete de lleno otra vez en la pomada. Así, el conjunto indálico llegaba a la cita contra los hueteños a tan solo un punto de la quinta plaza, ocupada por el Atlético Malagueño a la hora de empezar el partido. Un partido de vital importancia para ambos, a los que también les separaba tan solo una unidad, en sus aspiraciones por pelear el ascenso a Segunda RFEF.

No tardaron los almerienses, donde en esta ocasión no aparecía Svidersky al encontrarse en Sevilla con el primer equipo, en tener la primer con un saque de esquina botado por Núñez y que un defensa se encargó de despejar justo cuando Gilbert metía la pierna para disparar. Todo ello cuando el juego tuvo que detenerse para que el visitante Javi Pérez pudiera ser atendido por las asistencias médicas después de recibir un golpe en la cabeza.

En el minuto 11 Bian se hizo con el balón tras un error en el pase de un defensa visitante que el rojiblanco aprovechó para pisar área y poner un medido centro que remató Gilbert, cuyo disparo sacó un defensa a escasos metros de la portería. El gol se le resistía a los almerienses, quienes minutos más tardes gozaron de otra ocasión en un centro chut de Núñez que el meta sacó el meta.

En el saque de esquina la tuvo Avelino, quien remató de cabeza el centro de Aarón, pero el balón se marchó por encima del marco de Fidel. Estaban mejor los locales, quienes minutos después la tuvieron en las botas de Marezi. Pero justo en la siguiente jugada Obón tuvo que hacerse grande en el uno contra uno con Juanan para evitar que los granadinos se adelantaran en el marcador. Los visitantes estaban comenzando a avisar a los de Óscar Fernández.

De esta manera, en el 25' tuvo que aparecer de nuevo Obón. Falta en zona de tres cuartos que ponía en corto Armero para que Alberto acabara fusilando al meta rojiblanco, que metió la mano para evitar el tanto hueteño. El partido ya no estaba bajo control de los almerienses, quienes veían cómo su rival le había metido una marchita más.

Antes de llegar al descanso, en el 41' la tuvo Avelino con un obús de larga distancia que Fidel metió una gran mano para evitar que los rojiblancos se adelantaran en el marcador. Pero respondieron los visitantes con un nuevo disparo desde la frontal que Obón mandaba a saque de esquina.

Ya entrado el tiempo de descuento tuvieron una clarísima con un disparo de Bian que al rechace pillaba Marezi y sobre el serbio cometió penalti un defensa visitante cuando estos estaban teniendo sus mejores. minutos. No perdonó Gilbert para adelantar a los almerienses en un duelo clave en la lucha por hacerse con un billete para el play off de ascenso. Con el tanto indálico el colegiado decretó el final de una primera parte que comenzaron mejor los pupilos de Óscar Fernández, pero que con el paso de los minutos los hueteños fueron metiéndose en el partido.

El segundo tiempo comenzó como lo hizo el primero, con superioridad de los almerienses, quienes estaban gozando de las primeras ocasiones. Pero en el 55' cometió Sala una peligrosa falta en la frontal que Armero se encargó de mandar el balón a la escuadra para devolver la igualada al marcador. La enésima prueba de que esta no está siendo tampoco la temporada del filial rojiblanco.

Pero el partido no estaba ni mucho menos decidido. Así, Avelino se encargó de anotar un golazo para poner el segundo, el guardameta del Huétor Tájar metió la mano, pero no pudo desviar el esférico ante el obús del portugués. Los rojiblancos estaban siendo superiores de nuevo, no conformándose con la mínima ventaja. El centrocampista luso estaba en su salsa, hasta el punto de que poco después el tercero llevó su firma con otro sensacional lanzamiento de falta.

No se rendía el conjunto granadino, si bien le costaba inquietar a la meta defendida por Obón. La tuvieron los visitantes con un disparo que sacó sobre la línea Carlao para evitar que se metieran en el partido. Casi en el descuento Juanan la mandó al palo para avisar otra vez al conjunto indálico. El partido estaba decidido, aunque el marcador todavía no cerrado, buscando ambos mover el marcador.

Pero el electrónico no se volvió a mover. Importante triunfo del equipo de Óscar Fernández para meterse de lleno en la lucha por el play off, ese en el que pueden entrar si esta tarde el Atlético Malagueño falla en tierras malacitanas contra el Real Jaén.