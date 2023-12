El Almería B pone fin a un año de cambios

El 2023 está viviendo ya sus último momentos antes de cerrar su último capítulo este próximo 31 de diciembre. Un año en el que el Almería B ha pasado por momentos de todo tipo. Desde completar una de los peores cursos de su historia hasta despedir estos doce meses en puestos de play off después de empatar sin goles en su último encuentro frente al Mancha Real. Todo ello en un tiempo en el que los rojiblancos han vivido una importante reestructuración durante el pasado verano, en el que Alberto Lasarte cogió las riendas del equipos tras el final de la etapa de Óscar Fernández.

Los rojiblancos no comenzaron mal el año, superando al Maracena y al Atlético Porcuna para ir consolidándose en puestos de play off. Pero no le duró demasiado la alegría, puesto que desde mediados de enero hasta febrero llegaron a encadenar seis jornadas sin vencer, siendo tan solo un presagio de lo que estaba por venir. Si bien los almerienses por momentos volvieron a encarrilar su situación clasificatoria, logrando retornar a puestos de play off, acabaron llegando a la última jornada sin opciones de luchar por el tan necesario ascenso a Segunda RFEF.

Es por ello que los rojiblancos sufrieron una importante reestructuración durante el verano, recibiendo a las principales figuras del histórico juvenil División de Honor de la pasada temporada así como a su técnico Alberto Lasarte. Todo ello mientras apenas ocho jugadores permanecían en el filial, si bien con Marciano y Marezi encontrándose desde el comienzo de curso en dinámica de primer equipo. Cambios que no le están sentando del todo mal al conjunto indálico, que tan solo ha sufrido una derrota en la presente temporada cuando cayeron en el Anexo frente al líder Juventud de Torremolinos y que ha conseguido despedir este 2023 en puestos de play off.