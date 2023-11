El Almería femenino tiene prohibido fallar en Guadalajara

No está siendo una temporada regular la que está viviendo el Almería femenino, que estaba mostrando dos caras totalmente opuestas hasta hace no tanto. Si en casa las rojiblancas había empezado de gran manera el curso al ganar sus primeros tres encuentros ante su gente, fuera no fue hasta el último desplazamiento cuando vencieron por primera vez a domicilio. Una victoria que llega justo cuando el conjunto indálico está empezando a flojear en el Estadio de La Juventud, donde ha caído derrotado en su dos últimos partidos como local.

Es por ello que las rojiblancas no pueden permitirse fallar este sábado cuando a las 18:30 visiten al Dinamo Guadalajara en el Jerónimo de la Morena si no quieren distanciarse aún más de la pelea por el ascenso, el gran objetivo del curso. El equipo que dirige Pedro López se encuentra a ocho puntos del liderato, que ostenta el Murcia tras disputarse las nueve primeras jornadas, por lo que ganar se hace cada vez más indispensable. Asimismo, de llevarse los tres puntos las almerienses encadenarían su segundo triunfo a domicilio después de no sumar en sus tres primeros desplazamientos.

Por su parte, las alcarreñas lograron abandonar la pasada jornada los puestos de descenso con su victoria precisamente contra el Levante C, único equipo al que las almerienses han vencido a domicilio y colista de este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina. Así, el Dinamo Guadalajara tratará de conseguir su victoria consecutivas por primera vez este curso, algo que las rojiblancas tampoco han logrado hasta la fecha, para seguir alejándose de los puestos de descenso.