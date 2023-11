El Almería femenino intentará que su feudo vuelva a ser un fortín

El pasado fin de semana por fin llegó la primera victoria del Almería femenino a domicilio después de golear al Levante C. Pero el triunfo llegaba tras sufrir su primera derrota en el Estadio de La Juventud Emilio Campra, donde hasta entonces habían hecho pleno de puntos. Es por ello que el conjunto que dirige Pedro López quiere volver a hacer de su campo un fortín desde este mismo domingo cuando a las 12:00 horas reciba al filial del Albacete.

Por su parte, las almerienses también tratarán de enlazar dos victorias consecutivas por primera vez este curso después de no haberlo logrado hasta la fecha. Pero las rojiblancas también necesitan los tres puntos para no alejarse de los puestos de cabeza, puesto que tan solo el campeón de este grupo IV de Tercera RFEF conseguirá el ascenso de categoría, que es el gran objetivo del conjunto indálico tras su descenso de la pasada temporada.

Por su parte, las manchegas ocupan la décima posición de la tabla, tres por debajo de las rojiblancas que son séptimas, y se encuentran a tres puntos de las almerienses. Otro motivo más para que el conjunto indálico no pueda permitirse despistarse si no quiere que su rival de este domingo le dé caza en la clasificación. Asimismo, el Albacete B llega a encuentro después de no haber conseguido vencer en las últimas jornadas, tiempo en el que ha sufrido dos derrotas y ha empatado otros dos encuentros