El Almería juvenil afronta una nueva batalla por el liderato

El Almería juvenil tiene este sábado al mediodía otra cita clave en su lucha por el liderato. Después de lograr remontar la pasada jornada contra el Cádiz en su regreso al Francisco Pomedio, ahora los rojiblancos afrontan otro partido con la necesidad de llevarse los tres puntos. El conjunto dirigido por Alberto Lasarte visita al San Roque Balompié sevillano con la obligación de ganar para seguir en la batalla por la primera plaza.

Después de su histórico subcampeonato en Copa del Rey hace más de medio mes, el conjunto almeriense encara este tramo final de la temporada con el claro objetivo de salir campeón en este grupo IV de la División Honor Juvenil. Los rojiblancos, segundos clasificados, no lo tendrán fácil puesto que no dependen de ellos mismos. Así, los almerienses tienen que esperar un pinchazo del líder Betis, del que están a un punto y al que le tienen ganado el gol average particular, para recuperar esa primera plaza que llegaron a ocupar durante gran parte del curso.

Aunque su rival de este sábado no se encuentra situado en la parte alta de la tabla, los rojiblancos para nada tendrá un duelo sencillo. Los almerienses se enfrentan a un necesitado San Roque Balompié en la lucha por conseguir la permanencia en la máxima categoría y que el pasado fin de semana logró imponerse al colista Algeciras tras encadenar seis encuentros sin conocer la victoria. Los sevillanos ocupan una plaza de descenso, encontrándose a cuatro puntos de los puestos de salvación cuando tan solo restan seis fechas para la conclusión del campeonato.

Los rojiblancos se enfrentan a un rival al que consiguieron doblegar en el encuentro de ida con un doblete de Valen, que el pasado domingo debutó con el filial en el partido contra el líder Marbella, en el Francisco Pomedio en apenas un minuto. Aquel choque fue la primera vez que ambos se enfrentaron al ser esta la primera temporada que los sevillanos militan en esta División de Honor Juvenil tras ascender el pasado curso desde Liga Nacional en su primera campaña en esta.

Para este encuentro Alberto Lasarte recupera a su meta titular después de que la pasada jornada no pudiera contar con Bruno Iribarne al encontrarse con la selección española sub-19, que estaba disputando en tierras extremeñas la Ronda Élite en la que los de José Lana lograron su billete para el Europeo de la categoría tras empatar contra Dinamarca y vencer a Luxemburgo y Ucrania. Todo ello en una semana en la que el pichichi rojiblanco, Rachad, ha estado entrenando con el primer equipo a las órdenes de Rubi. Mientras, será baja una vez más el central Paco Sanz, quien ya ha sido operado del menisco tras caer lesionado en la gran final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.