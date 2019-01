Dos baluartes del Poli Almería

Son dos de los capitales del Poli Almería, dos de los jugadores más queridos de una plantilla ya de por sí idolatrada por todos y cada uno de los aficionados que acuden al Estadio de La Juventud. Ellos, con la humildad que les exige Jorge Garcés en cada entrenamiento, no miran más allá de hacer un partido honroso para sus colores cada fin de semana en el grupo IX de Tercera División. De momento están haciendo soñar a sus aficionados, con los doce partidos sin perder y con el fútbol que practican sobre el campo en el que juegan. Como referentes del club, eso sí, piden un campo propio para el Poli.

Dani Albacete

Doce partidos ya sin perder, no hay quien pueda con el Poli Almería.

Como dice Jorge, cada semana está más cerca la derrota. Cuando entras en una dinámica así, parece que no vas a perder nunca, pero sí que va a suceder. Tal y como entrenamos y competimos, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero antes o después. Lo importante es seguir así y que no pare el ritmo.

Es la mejor racha histórica del club en Tercera.

Eso ya queda ahí, pero no nos conformamos con ello. Este año está muy difícil conseguir los objetivos. Lo primero es sumar los 50 puntos y luego que venga lo que tiene que venir.

¿Permanencia o algo más?

Ahí es cuando nos podemos asustar y darnos algún que otro golpe. Lo primero es conseguir la permanencia y luego ya veremos. Cuando estemos salvados, ya iremos poniéndonos pequeños objetivos de conseguir equis puntos, quedar entre los primeros... Si no, nos podemos agobiar. Somos gente joven, muchos no hemos jugado en Tercera y esto puede ser contraproducente.

¿Cuál es el secreto del Poli para competir con los equipos históricos del grupo?

El compromiso y la ilusión. Es un equipo joven, todos de Almería y con muchas ganas de hacer algo grande en el fútbol. En estas categorías que no hay diferencias, la intensidad, el querer hace mucho.

¿Qué marca el librillo de Jorge Garcés?

[risas] La intensidad, no te deja ni beber agua en los entrenamientos. Es un competidor nato, no puedes aflojar nunca. Es muy difícil que repita equipo, cambia siempre a tres o cuatro jugadores y eso hace que esté todo el mundo enchufado.

Contáis con una afición maravillosa.

Es la envidia de la categoría, ya quisieran muchos equipos tener esta afición, incluso equipos de Segunda B.

El sentimiento por el club es grande, dos buenos ejemplos son Ruzzo y Dani Albacete.

Nunca había vivido nada igual, ni fuera de Almería. Desde Preferente ya se veían aficionados del Poli fuera de casa, eso es muy difícil de encontrar. Esté donde esté el Poli, siempre están ahí apoyando.

Ver cómo se deja la piel Ruzzo por el equipo inspira a todos.

Eso es fundamental. Si alguien como él, con su edad y con todos los años que lleva jugando se parte la cara por la camiseta, los más jóvenes no puede ser menos, tienen que apretar más aún.

Dani se ha roto dos veces el cruzado de su rodilla. ¿No da miedo jugarse el físico cuando no cobra?

Hay mucho amor al balón, pero hay más miedo a dejarlo. Sé que cuando deje el fútbo lo voy a echar mucho de menos, es un paso complicado colgar las botas. Estoy apurando mis últimos momentos, disfrutando muchísimo.

El sueño de Dani es...

Seguir viendo al Poli en lo más alto durante mucho años y con campo propio, no jugando de prestado.

Ruzzo

Están saliendo las cosas impecables para el Poli Almería.

Sí, el comienzo fue difícil porque éramos un equipo nuevo y nos tuvimos que adaptar a la categoría. Ahora llevamos una racha de doce partidos sin perder y queremos seguir en esa línea.

Doce partidos sin perder, la mejor racha en la categoría del club.

Vamos intentar al menos incrementar esta cifra una semana más. Partido a partido, lo hecho, hecho está y eso no nos lo quita nadie.

¿Se puede soñar?

Soñar sí, pero somos realistas, sabemos que es difícil. Nuestro objetivo es no descender y luego ya pensaremos en otras cosas.

Ésa es la línea oficial, pero los futbolistas son ambiciosos.

Nosotros sabemos que éste es el objetivo, no hay otro. Ahora llevamos una racha buena de estar invictos, pero si perdemos dos o tres partidos seguidos, los equipos de abajo van a sumar y no hay que fiarse. Tenemos un buen colchón y nada más.

¿Qué tiene Jorge que todo el mundo habla maravillas de él?

Te motiva, te hace sentir importante, da minutos a todos los jugadores, todos tenemos nuestra oportunidad de jugar. Esto hace que todos estemos enchufados y haya intensidad en los entrenamientos.

¿Qué tiene el Poli Almería que es el equipo de moda?

No pensamos en eso, entrenamos igual todos los días, ni nos acordamos que llevamos doce partidos invictos. Echamos nuestro rato y sólo pensamos en el partido del domingo para lograr lo antes posible la salvación.

Dani y Ruzzo, desde la refundación del club.

Dani lleva unos meses más, aunque él ha tenido lesiones y ha habido temporadas en las que no ha podido jugar. Se nota el cambio desde el primer año, que éramos cuatro amigos y no venían a vernos ni los familiares. Se nota el cambio en la afición y en cómo ha crecido el club por dentro.

Ruzzo está siendo un puntal para el equipo.

Mi función no es colar goles, pero últimamente estoy jugando más adelantado. Todo lo que sea ayudar al equipo, con trabajo, con asistencias o con goles, bienvenido sea. Lo importante es ganar, da igual quién cuele o quién dé el pase.

La afición tiene buena parte de la culpa de este éxito.

Ha habido partidos fuera en los que había más afición nuestra que del rival. O en Melilla, que se desplazaron unos veinte aficionados. Ni el Linares o el Jaén consiguen esto. Se nota ver en la grada a aficionados tuyos, te motiva mucho. Es cierto que si tuviéramos un campo donde la grada estuviera más cerca del campo, se notaría mucho más. Aún así, agradecemos el apoyo que nos dan.