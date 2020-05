La 'desescalada' rojiblanca hacia 1ª

Con la incertidumbre de conocer aún una fecha oficial, aunque con la seguridad de que tarde o temprano se retomará la competición liguera, la UD Almería ya prepara su regreso al trabajo sobre el césped, de forma básica e individual por recomendación de las autoridades sanitarias, a partir de este lunes. Los futbolistas deben ponerse a punto para el tramo final, el más decisivo de una campaña a la que le restan como mínimo once jornadas en las que los rojiblancos lucharán por dar caza al segundo puesto y evitar alargar este curso atípico, por la crisis del coronavirus, con un play off posterior.

LAS JORNADAS QUE QUEDAN 32ª Albacete-UDA

33ª UDA-Las Palmas

34ª Zaragoza-UDA

35ª UDA-Alcorcón

36ª Mirandés-UDA

37ª UDA-Sporting

38ª UDA-Tenerife

39ª Girona-UDA

40ª UDA-Rayo

41ª Ponferradina-UDA

42ª UDA-Málaga

Los de José María Gutiérrez no van a tener nada fácil lograr ese billete directo a Primera División. La UDA es tercera, con cinco puntos menos que un Real Zaragoza (2º) al que tendrá que medirse, a domicilio, en la tercera jornada del regreso liguero (34ª), después de haberse visto ya las caras el cuadro almeriense con dos oponentes que estarán luchando por poner tierra de por medio con la zona de descenso: Albacete (fuera) y Las Palmas (dentro). No puede dejarse puntos en ninguno de esos dos choques el Almería si quiere llegar a la cita en tierras mañas con opciones de arrebatarle esa segunda posición o, como mínimo, recortarle distancia en la tabla.

Lo que ocurra en la contienda de La Romareda puede ser clave para el devenir del futuro rojiblanco con respecto a sus aspiraciones, ya que una derrota en territorio aragonés podría hacer que la UDA se despidiera prácticamente del ascenso directo, aunque evidentemente aún no sería de forma matemática. Restarían aún ocho duelos, de los cuales hay que destacar que seis serían frente a rivales que, a día de hoy, tienen opciones de alcanzar las plazas de promoción por el ascenso. Los almerienses recibirían a Alcorcón (35ª), Sporting (37ª) y Rayo (40ª), mientras que visitarían a Mirandés (36ª), Girona (39ª) y Ponferradina (41ª). Por otro lado, también ejercerían de foráneos ante un Tenerife (38ª) que está en la zona media y acabarían la temporada regular en el Mediterráneo ante el Málaga (42ª). La UD Almería se jugará su sueño de estar en la máxima categoría del fútbol nacional en once complicados envites que aún no sabe cuando disputará.