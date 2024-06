Emilia Paunica, campeona de España Máster con el Nutrisport Biznaga Málaga

El pasado fin de semana tuvo lugar en Ibiza el Campeonato de España de Clubes Máster al aire libre, tanto en Primera División como en Segunda División. Ahí estuvo Emilia Paunica, atleta rumana afincada en Almería desde hace décadas, para participar en la máxima categoría con el Nutrisport Biznaga Málaga, con el que está afiliado su club, Paunic Team. Y no le fue nada mal, consiguiendo proclamarse campeona con el conjunto malagueño después de que el pasado año lograra el ascenso en su primer año de existencia.

Un ascenso que logró precisamente en tierras almerienses, cuando se celebró en el Anexo este campeonato, durante el pasado 2023 después de proclamarse campeón en Segunda División el club malagueño. Un título con el que los malacitanos consiguieron subir a la máxima categoría en su primer año desde su fundación y en el que ya estuvo presente Emilia Paunica. De esta manera, durante este 2024 les tocaba estrenarse en Primera División, no habiéndoles ido nada mal volviendo a subirse a lo más alto del podio.

Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores en el estadio de Can Misses debido a las rachas de viento, si bien no fueron impedimento para que el campeonato se desarrollara. Una competición en la que Emilia Paunica participó tanto en la prueba de los 200 metros lisos como en la de relevos 4x100. En la primera de ellas, con una racha de viento de -5.7, la atleta afincada en Almería consiguió la cuarta mejor marca con un tiempo de 30.65 segundos. Mientras, en la prueba de relevos 4x100 el conjunto del Nutrisport Biznaga Málaga logró cruzar la línea de meta en segunda posición con un tiempo de 59.50 segundos.

Todo ello en un año en el que el Nutrisport Biznaga Málaga ya consiguió imponerse en el Campeonato de España de Clubes Máster en Pista Cubierta en la máxima categoría. Un éxito que han redondeado ahora con su triunfo en el Campeonato de España de Clubes Máster al aire libre celebrado durante este pasado fin de semana en la localidad balear de Ibiza.

Por su parte, Emilia Paunica destaca que está "orgullosa de estar afiliada con el Paunic Team a este gran equipo que es todo corazón y con el objetivo de consolidar el atletismo en mujeres de categoría máster como forma de vida saludable". Asimismo, como licenciada en Educación Física y entrenadora se declara una firme defensora del impacto positivo que tienen para la mente y el cuerpo la participación en este tipo de competiciones.