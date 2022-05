El filial también quiere su fiesta

El césped artificial del Francisco Muñoz Pérez de Estepona será testigo en la tarde de este domingo de un partido a vida o muerte, otro más, para el filial de la Unión Deportiva Almería, que si bien no parte como favorito frente al Huétor Tájar, llega con todas las garantías y opciones de pelear una victoria que, de conseguirla, dejaría a los cachorros de Óscar Fernández a las puertas de un nuevo ascenso para el club indálico, una vez que está en el bolsillo el del primer equipo.

Deberá hacerlo en dos fracciones temporales posibles: o bien a lo largo de los 90 minutos de juego o en la media hora extra de una hipotética prórroga. A tenor de lo sucedido en los dos partidos de cuartos de final de esta fase de Estepona, no es nada descartable que el choque llegue en tablas al final del tiempo ordinario y se tenga que disputar la prórroga. Y es que tanto el Huétor Tájar al Atlético Malagueño como el propio Almería B al Marbella 'esperaron' a la prolongación para resolver sus encuentros (2-1 en los dos casos), algo lógico en choques con tanto en juego y con rivales, como es el caso, muy parejos en cuanto a su potencial. Lo que eliminaría al Almería B y mandaría a sus chicos de vacaciones es acabar la prórroga en empate, ya que el Huétor Tájar haría valer su mejor clasificación al término de la fase regular.

Los granadinos 'ganan' en veteranía de sus futbolistas, algunos de ellos con experiencia en categorías superiores, mientras que el Almería B es difícilmente superable en el aspecto físico y cuenta con elementos de gran valor en todas sus líneas

El aspecto psicológico será fundamental en esta apasionante semifinal, que será vivida desde la grada por aficionados de ambos equipos, aunque se espera mayoría de hinchas granadinos. No obstante, el filial ni mucho menos estará solo en Estepona, pues se espera en torno a dos centenares de aficionados indálicos, más de los que ya se dieron cita hace una semana ante el Marbella. El únic objetivo será estar el lunes en el bombo de la RFEF para vivir el sorteo de las rondas finales, que se disputarán en Las Rozas y de donde saldrán los nueve equipos que asciendan a la que es la cuarta categoría del fútbol nacional.

Los precedentes con el Huétor no son buenos esta campaña. Es, junto al Torredonjimeno, el único equipo del grupo 9 al que el Almería B no ha logrado vencer esta temporada. En la primera vuelta jugaron en Huétor la primera jornada liguera, con empate sin goles, mientras que en la segunda el partido se decantó claramente del lado granadino (0-3), en el único partido disputado este año en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Aquel choque, no obstante, estuvo ciertamente condicionado por las bajas en el Almería B y la inactividad, en plena ola de aplazamientos por covid.

Los dos equipos tienen facilidad para hacer goles y un carácter muy ofensivo. El Almería B fue el máximo anotador del grupo 9, con 59 tantos (igualado con el Motril), mientras que el Huétor les siguió con 56. Los coeficientes de tantos marcados/recibidos también terminaron muy parejos: +28 el filial y +26 el Huétor Tájar. Los granadinos 'ganan' en veteranía de sus futbolistas, algunos de ellos con experiencia en categorías superiores, mientras que el Almería B es difícilmente superable en el aspecto físico y además cuenta con elementos de gran valor en todas sus líneas, comenzando por el guardameta Fuoli y terminando con el potente ataque formado, entre otros, por los africanos Lokosa y Marciano y el barcelonés Carlos Gilbert.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas y, para aquellos que no se desplacen a Estepona, podrá ser seguido en directo a través de la televisión por internet de la Federación Andaluza de Fútbol, en la dirección tv.rfaf.es.