¡Cuidado con el Huétor Tájar!

El Huétor Tájar será un hueso muy duro de roer este próximo domingo para el Almería B, en la semifinal por el ascenso a Segunda RFEF que se iniciará a partir de las 18:00 horas en el estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona. El equipo granadino, que le arrebató la segunda posición de la tabla al Almería B en la última jornada, es uno de los dos que no sucumbió en ninguno de los dos partidos de la liga regular ante los chicos de Óscar Fernández, que no pudieron no ya ganar ninguno de esos dos choques, si no ni siquiera marcarles gol.

De hecho, el filial rojiblanco ha conseguido a lo largo del campeonato en el grupo 9 de Tercera RFEF ganar al menos un partido a todos sus rivales salvo a dos, el Torredonjimeno y el propio Huétor Tájar, escuadra con la que comenzó la temporada allá por el mes de septiembre, choque que se disputó en el Miguel Moranto del municipio del Poniente granadino y que significó el primer punto para ambos equipos, tras igualar sin goles.

El encuentro de la segunda vuelta se presentó como una cita muy especial para los 'cachorros' almerienses, ya que tuvieron la oportunidad de disputarlo en el 'campo grande', el estadio de los Juegos Mediterráneos. Es la única vez en todo el campeonato que el filial ha podido utilizar este escenario, y el resultado no pudo ser más desalentador, ya que en uno de los peores partidos de la temporada el Almería B fue goleado por 0-3. De hecho, es la única derrota sufrida esta temporada jugando como locales, y la más abultada junto al 3-0 que se trajeron precisamente de Torredonjimeno.

Aquel partido en el Mediterráneo, cierto es, contó con varios elementos atípicos, como el hecho de jugarse entre semana debido a que en su momento fue aplazado por positivos covid pero, sobre todo, las muchas ausencias de los almerienses, que hicieron que el míster tuviera que convocar a hasta cinco juveniles. En la alineación rojiblanca aparecieron muchos futbolistas no habituales, incluido el juvenil Gabri; y al equipo almeriense todavía no habían llegado algunos refuerzos importantes, como los atacantes Marciano o Núñez. Además, y debido a la pandemia, el choque llegaba tras un mes de inactividad.

El filial se marcó el 0-1 en propia puerta y el partido ya estaba resuelto al descanso, con el 0-3 que finalmente campeó en el marcador. Un panorama muy distinto al actual, cuando el Almería B presenta una escuadra mucho más potente, aunque aquel choque fue muy significativo del potencial y solvencia de la escuadra amarilla.

Al igual que el Almería B, el Huétor Tájar firmó un espectacular, mejor si cabe, tramo final liguero, con cinco victorias consecutivas y una racha sin perder de 10 jornadas, prolongada con el triunfo en la prórroga ante el Atlético Malagueño en los cuartos de final del play off. Su dinámica es muy positiva y además cuentan con una afición muy entregada, que será más masiva que la almeriense en el choque del domingo. Cerca de medio millar de aficionados hueteños animaron a su equipo en Estepona.

El Huétor tiene en el joven Javi Malano a su máximo artillero, con 12 tantos en lo que va de temporada. Dos de los tres goles en aquel choque en el Mediterráneo fueron suyos, y también mojó ante el Atlético Malagueño el pasado domingo. Además, es una escuadra en la que muchos futbolistas tienen capacidad para marcar. Hasta 14 jugadores distintos han anotado este curso. Después de Malano, le siguen como máximos goleadores Utrilla (7), Del Moral (7) y Ramiro (6).