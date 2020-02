La gestión de los campos será municipal a partir del 1 de julio

El Ayuntamiento de Almería se ha puesto manos a la obra para regularizar la situación anómala que se vivía con la explotación de los campos municipales de fútbol de la ciudad. El concejal de Deportes, Juan José Segura, se ha reunido primero con los presidentes de los clubes afectados y posteriormente con los medios de comunicación, para explicar los cambios que se van a desarrollar.

Concretamente, a partir del 1 de julio la gestión de los seis campos del área metropolitana (Los Ángeles, Los Molinos, Zapillo, Tito Pedro, La Cañada y El Alquián) y el de Cabo de Gata pasará al Patronato Municipal de Deportes, que se encargará del reparto horario de los terrenos de juego, así como del ambigús, gimnasio...

Después de dos años estudiando la situación y de numerosas reuniones con ayuntamientos del resto de España así como con especialistas y juristas en la materia, el Ayuntamiento de Almería ha decidido tomar esta decisión para cumplir con la legislación. Lo único que va a hacer el fútbol es adecuarse a gestión que ya se lleva a cabo, por ejemplo, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde compaginan horas de entrenamiento voleibol, baloncesto, gimnasia..., sin que por ello sus proyectos deportivos se hayan resentido.

El PMD se va a encargar de gestionar los horarios de entrenamiento y partido de los clubes, además de las horas libres para los ciudadanos

"Nosotros nos vamos a encargar de hacer los repartos horarios. Se abrirá un plazo para presentar a todos los equipos y se otorgarán los campos, siempre tratando de respetar al máximo dónde está ahora cada club y los horarios que ya existen. Desde las categorías inferiores hasta juveniles de los clubes federados no van a pagar por jugar, pero los sénior sí que tendrán que hacerlo", aseguraba en un encuentro con los medios de comunicación el concejal Segura, que se reafirma en que los clubes no van a salir malparados: "Creo que han comprendido la situación, sus proyectos deportivos van a seguir, no vamos a echar a nadie de ningún sitio. Habrá horarios libres para uso ciudadano, que se va a gestionar también a través del PMD".

Juan José Segura, concejal de Deportes "Los clubes están en su derecho a manifestarse, pero que quede claro que van a seguir con su proyecto, sus oficinas y trataremos de hacer un reparto horario respetuoso"

De esta manera, además de adaptarse a la normativa vigente, la concejalía de Deportes va a tratar de solucionar el complejo tema del Polideportivo Almería, que está enquistado y jugando en Viator. "Todos los clubes van a estar muy bien atendidos, como ocurre con otros deportes, no vamos a poner límites a nadie. Los proyectos van a seguir desarrollándose y creciendo, como vemos en el balonmano, baloncesto... ".