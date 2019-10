La llegada de Turki Al Sheikh no sólo ha revolucionado a la Almería futbolística, sino a todo el deporte local. El ambicioso proyecto rojiblanco necesita de la concesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos para echar a andar y esto va a provocar que los deportes que estén instalados en el recinto de la Vega de Acá tengan que salir de allí.

Esto es, esgrima, halterofilia, boxeo, judo y atletismo, además de los propios despachos del PMD, van a ser reubicados dentro de unos meses, cuando se conceda la concesión a la UDA para que ejecute las obras que considere oportunos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El club ha presentado el pertinente proyecto para ello y ha seguido todos los pasos oficiales, por lo que es cuestión de tiempo que se meta el pico y la pala en las instalaciones polideportivas que alberga el recinto.

Los cinco deportes implicados tienen una mezcla de miedo e incertidumbre por la que se le viene encima. El Ayuntamiento, por su parte, trata de tranquilizarlos con un mensaje firme, claro y contundente al respecto. “Nadie se va a quedar en la calle. Estamos buscando instalaciones cercanas donde se puedan trasladar estos deportes. El alcalde lo ha dicho claramente: el estadio es municipal y todos se van a trasladar cuando tengan una ubicación definitiva. Nadie va a salir de la noche a la mañana”, asegura Juan José Segura, concejal de Deportes a este periódico.

Astrid Ferrando, presidenta de la Federación de Esgrima "No vea otra opción que construir un centro para todos los que saldremos del estadio”

Una de las federaciones implicadas, la de esgrima, habla del caso a través de su presidenta, Astrid Ferrando. “El Centro Andaluz de Entrenamiento de Esgrima se ubicó en Almería por el referente que supone nuestra ciudad a nivel internacional. En un principio estuvimos en El Toyo, pero por distintos motivos se ha ido desplazando y nos fuimos al estadio. Pero a nivel de tecnificación, al no tener un espacio físico concreto, tenemos mucha dificultad para desarrollarla. Nos vemos obligados a movernos a distintos puntos de Andalucía. A nivel de club, aquí tenemos al director técnico de la Federación Andaluza de Esgrima, doble medallista mundial, y que entrena a muchísimos chavales”, por lo que cree que la salida del estadio va a repercutirles muy negativamente: “No vea otra opción que no sea construir una instalación para todos los que vamos a salir”.

Astrid ya estuvo hablando de su caso y no salió nada satisfecha. “Me enseñaron el espacio que habían pensado para nosotros, un sitio de paso en el Palacio del Mediterráneo. A la entrada a la derecha, donde hay unos baños, y tendríamos que desmontar todo nuestro material cuando hubiera otras competiciones, pero no podemos estar haciendo eso porque nuestras pistas están ancladas. Me indignó que pensaran en eso como opción”, por lo que pidió una audiencia al alcalde, que aún no le han concedido.

Juan José Segura, concejal de Deportes "El alcalde lo ha dicho claramente: todos se trasladarán cuando haya una ubicación definitiva”

El concejal tiene claro que todo se va a solucionar y que el principal problema es el desconcierto que se ha generado a través de las redes. “La gente viene y me comenta: “Es que me están diciendo...”, “es que en las redes sociales...”. Mentira, nadie va a salir hasta que no tenga una ubicación definitiva. Estamos manteniendo reuniones con el Almería y la gente habla. También dicen que el estadio se va a vender, otra cosa que es mentira. ¿En qué momento ha dicho eso el alcalde?”, apostilla Juan José Segura, que finaliza con unas palabras con las que quiere transmitir compromiso: “Voy a apoyar hasta la saciedad a todos estos deportes, tienen todo nuestro cariño”.