Ayer lunes se llevaron una grata sorpresa por redes sociales en el Club Deportivo El Ejido. La popular cantante granadina y bailarina Lola Índigo hizo un guiño al conjunto celeste en su perfil oficial de Twitter, donde cuenta con más de 294.000 followers. Al parecer, la ex concursante de conocidos programas televisivos como Fama Revolution (2010), Operación Triunfo (2017) y Tu Cara Me Suena 7 (2018), además de haber sido asesora en Fama, ¡a bailar! (2019), mantiene una relación de amistad con su paisano, Álex Moreno Cerrillo, centrocampista de 27 años de edad del cuadro del Poniente almeriense al que compartió un tuit.

🙏🏼❤️ q feliz m hace verte disfrutar de tu pasion desde chiquitiyo, enhorabuena Alex y al equipooooo 🙌🏼 https://t.co/KY6dLHkp14 — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) June 1, 2020

El mediocentro de Huétor Tájar hizo una publicación poco después de las 14:00 horas en su perfil @alexxmoreno14 en la que escribía lo siguiente: “Vuelta al trabajo con la mente puesta en los play offs, once meses de sacrificio y esfuerzo que han ido acompañados de felicidad en esta gran familia formada en el @CD_EJIDO. Estamos a un pasito de hacer más grande a este club”. Bajo dicho texto compartió tres imágenes, dos en las que se ve entrenando sobre el césped del anexo de Santo Domingo y una del escudo del CD El Ejido. Un cuarto de hora más tarde este tuit fue compartido por la galardonada como Artista del Año en España 2019 en los MTV Europe Music Awards, dando visibilidad a la entidad celeste ante sus cientos de miles de seguidores.

“Qué feliz me hace verte disfrutar de tu pasión desde chiquitillo. Enhorabuena Álex y al equipo”, escribió la artista en su publicación desde @lolaindigomusic, compartida directamente del perfil de Moreno, futbolista al que evidentemente debe unirle un fuerte vínculo. Con este guiño de Miriam Doblas, su nombre real, el club almeriense no tardó demasiado en agradecerle el gesto y le respondió con otra publicación en la que dejó claro que “¡si conseguimos el ascenso tenemos claro con qué música lo celebraremos!”. Anécdota curiosa vivida en redes sociales que sirve como un plus de ánimo para un plantel que sigue preparando a conciencia el play off exprés hacia Segunda B que debe disputarse a finales de julio. Este martes, los de David Cabello han seguido ejercitándose de forma individual y están a la espera de ser sometidos a los test de la COVID-19.