José Heredia: "La presión nos la meteremos nosotros mismos"

Después del descenso de categoría del pasado curso, el Poli El Ejido está viviendo una nueva etapa que ha supuesto toda una revolución con lo que había la pasada temporada en Segunda RFEF. Sin ningún jugador de aquella plantilla en la actualidad y también sin David Cabello al frente de la nave celeste, ahora es el técnico granadino José Heredia el encargado de llevar a buen puerto al conjunto ejidense. Tras su etapa en el Cúllar Vega de Primera Andaluza se encuentra atravesando el gran momento de su carrera deportiva asumiendo el reto de hacer resurgir a este equipo del Poniente Almeriense.

Conocido también como Pumuki, apodo que lleva consigo desde pequeño y que le pusieron sus padres por su pelo, afronta esta nueva etapa con la ilusión de "poder entrenar a un histórico como el Poli El Ejido", pero sin querer recoger el cartel de favoritos en la lucha por el ascenso. "La presión nos la meteremos nosotros mismos", afirma el técnico celeste, quien asegura que le "ha cambiado la vida para muchísimo mejor", en conversación con Diario de Almería en una muestra de que prefiere ir paso a paso. Sin experiencia previa en categoría nacional, su llegada fue toda una sorpresa.

Sobre cómo se produjo su incorporación, José Heredia relata que la oferta le llega a través de un compañero de Granada. "Me informan de que el Poli El Ejido está interesado en nosotros, mantuvimos una reunión con la directiva en tema de proyecto, en tema de jugadores que iban a firmar, que del año pasado no se quedaba prácticamente ninguno" explica el técnico celeste, quien destaca que "fue una propuesta que no se podía rechazar". A pesar de la compleja situación económica que atravesó el club la temporada pasada, no dudó en momento alguno dar su 'sí quiero'.

"Es verdad que siempre tienes miedo porque cuando vienes de fuera, pero a mí me hablaron muy bien jugadores que estuvieron y excompañeros míos y amigos míos que estuvieron en el club jugando y nunca dudé en ese aspecto", señala en esta línea. No podía decir que no al reto que tanto tiempo llevaba esperando como "esta oportunidad en Tercera". "Teníamos muchas ganas de ya coger un proyecto serio y tener esa ambición que ya hemos estado luchando varios años", añade Heredia.

"Me sorprendió gratamente porque es un chaval con mucha sabiduría de fútbol, con mucha experiencia y que nos puede también aportar muchísimo al equipo"

Aunque llega con un hombre de confianza como Alberto Chacón, también lo hace con un hombre de la casa como Radu Varcus, quien hasta entonces era entrenador en las categorías inferiores de la entidad celeste. "Cuando tuvimos la primera toma de contacto con la directiva nos propusieron el tema de Radu, que no lo conocía personalmente. Me sorprendió gratamente porque es un chaval con mucha sabiduría de fútbol, con mucha experiencia y que nos puede también aportar muchísimo al equipo", afirma sobre su presencia.

A pesar de haber estado dirigiendo hasta entonces en categorías más bajas que esta Tercera RFEF, José Heredia comenta que "siempre se ha tomado la Segunda Andaluza, Primera Andaluza, como si fuera Primera División". No obstante, el técnico granadino indica que "el salto de calidad es tremendo porque en Primera Andaluza al final no tienes ese material deportivo, no tienes ese plus que necesitas".

Ya en plena pretemporada, el entrenador del Poli El Ejido comenta que "están metiendo muchísima caña con unas cuantas dobles sesiones", si bien añade que "también el jugador necesita descanso físico y sobre todo mental". Un periodo de preparación en el que ya ha podido vivir la experiencia de enfrentarse a dos rivales de Primera División como la UD Almería y el Granada, contra los que se notó la diferencia de categoría, lo que considera "un sueño hecho realidad".

"Tampoco podemos sacar conclusiones de equipos de Primera División porque contra el Almería llevábamos dos entrenamientos y era una diferencia abismal. En Granada ya se vio muchísimas cositas que entrenamos estos días y tampoco", explica en relación a estos dos primeros amistosos de pretemporada. No obstante, Heredia añade que "a ningún entrenador ni equipo le gusta perder con esa diferencia de gol, pero no se puede competir contra equipos de esas categorías y las categoría están por algo". A pesar del resultado afirma que está "muy contento con la contento con la actitud de los jugadores".

Aunque por ser un recién descendido pueda partir con uno de los carteles de favoritos, el técnico granadino prefiere dejar al margen esa presión. "No quiero hablar ni de play off ni de ascenso ni nada. Somos un equipo ahora mismo que ha bajado de Segunda RFEF y necesita también un progreso de adaptación porque la plantilla al cien por cien es nueva y nosotros tenemos que tener una presión para nosotros mismos, no para la gente que piensa que tenemos que estar ahí", comenta al respecto.

En relación al alto nivel que se espera en este grupo IX con otros recién descendidos como el Juventud de Torremolinos y el Mancha Real, así como equipos siempre potentes en la categoría como el Real Jaén, el filial de la UD Almería o el Atlético Malagueño manifiesta que "va a ser bastante duro". "Ha bajado Torremolinos, que está haciendo un equipazo, el Torre del Mar lo mismo, Motril también se ha reforzado muy bien, Jaén también creo que es de los candidatos a ascenso directo por la trayectoria que lleva en estos dos últimos años, el Almería B también supongo que ha hecho un gran equipo y va a ser un grupo IX bastante interesante cada jornada.

Con más de un mes por delante de cara al comienzo de la temporada, la plantilla del Poli El Ejido todavía no está terminada. Cuestionado por qué le falta, menciona que "a día de hoy cerrar el lateral derecho que estamos ahí a ver si lo podemos cerrar esta semana y luego estamos intentando reforzarnos con un jugador de banda que sería esencial para nuestro esquema de juego".

Por su parte, en el partido contra la UD Almería en Santo Domingo se pudo ver en acción a un lateral diestro como Javi Vertiz, sin equipo tras su paso por el filial del Burgos en Segunda RFEF y que está realizando la pretemporada con el conjunto celeste. Así, el almeriense se presenta como una opción para dicha posición, explicando que "es una propuesta que están barajando desde primera hora" y que "sería un gran salto de calidad".

Por último, José Heredia no puede despedirse sin un mensaje para los seguidores celestes: "Nos encantaría que estuvieran de nuestra parte, al final la afición son los que motivan a los jugadores para cada partido, estar unidos entre afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico y ser una familia que es lo más importante y que nos dé la oportunidad de demostrar que al final la experiencia que nos falta la podemos suplir con el trabajo y la dedicación que le vamos a dar este año y que ojalá podamos conseguir objetivos juntos".