Lasarte, apenado después de que al Almería B se le escapara la victoria en el derbi

Ni 48 horas habían transcurrido desde Alberto Lasarte se sentará en el banquillo de San Mamés, la Catedral, hasta cuando hizo lo propio este pasado domingo en Santo Domingo. En apenas dos días el técnico jienense pasa de dirigir en la máxima categoría, después de que de manera interina se hiciera cargo del primer equipo de la UD Almería, a hacerlo en el quinto escalafón del fútbol español. Pero aún así el entrenador del filial rojiblanco aseguró sentirse "contento de estar aquí de nuevo y feliz de poder haber vivido un derbi", apostillando que "con toda la humildad del mundo".

Pero el técnico del conjunto indálico no podía estar del todo conforme después de que viera como su rival en el tiempo de descuento le birlaba la victoria para terminar el encuentro en tablas. "Una pena que se nos haya ido en el descuento", señaló Lasarte, quien comentó que en la primera parte no había habido "muchas situaciones de peligro". "Una primera parte en la que hemos estado espesos, no hemos sido capaces de conectar bien, sí que hemos tenido acercamientos al área, pero no hemos conseguido concretar mucho la jugada", fue la lectura que hizo el entrenador del Almería B sobre los primeros cuarenta y cinco minutos.

Por su parte, el segundo tiempo siguió un guion diferente. "En la segunda parte nos hemos asentado un poco más y eso ha hecho que podamos combinar más y tener un poco más de control", valoró Alberto Lasarte. No obstante, el jienense comentó que "al final el contrario empuja, tiene ganas, tiene hambre y nos han metido ahí con balones parados y no hemos sabido leer bien las situaciones de contraataque". En esta línea hizo gala del refranero español con el "tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe".

Aunque al Almería B le está costando sacar mejores resultados en este inicio de curso, donde solo han logrado una victoria, el técnico afirmó que su equipo está "en proceso de aprendizaje de todo este tipo de situaciones". Además, mencionó que venían "de una derrota dura con el Torremolinos", por lo que quería "recuperar sensaciones", añadiendo que su equipo lo "había conseguido hasta el fatídico minuto final". A pesar de no ser su mejor comienzo, Lasarte aseguró que "el año pasado quedamos novenos", por lo que "mejorarlo es fácil", tirando del típico "partido a partido" para manifestar que el objetivo es "quedar lo más arriba posible".

Por último tuvo palabras sobre este grupo IX de Tercera RFEF, al que regresa después de que años atrás llegara a dirigir al Villacarrillo y perteneciera al Linares. "El Torremolinos venía de meternos cuatro y al final ha empatado casi al final al Poli Almería. El Jaén ha perdido hoy, así que hay mucha igualdad", explicó el técnico del filial almeriense. De esta manera, Lasarte consideró que "se va a definir todo al final, hay que tener paciencia, hay que aguantar, los proyectos más estables son los que llegan a buen puerto". Así, el jienense puso como receta "seguir trabajando y estar centrados en el proceso".