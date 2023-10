Lasarte: "La mejor noticia es que ha debutado Marciano"

No fue un día fácil para la UD Almería, que cayó goleado un año más en su visita al Nuevo San Mamés, y tampoco lo fue para el técnico interino del conjunto rojiblanco, Alberto Lasarte. Sin embargo, a pesar de las dificultades el jienense, que ahora volverá tomar las riendas del filial indálico, quiso sacar la parte positiva tanto en las declaraciones postpartido a la televisión con derechos como a las dos preguntas que recibió en rueda de prensa, al no solicitar nadie más turno de pregunta. De esta manera reconoció que "la mejor noticia es que ha debutado Marciano, es un chaval de 2004 que ya jugó el año pasado con nosotros la Copa del Rey Juvenil va a ser un jugador importante y que ahora va a cobrar relevancia por la desgraciada lesión de Luis Suárez".

Una vez más quiso tener palabras hacia la afición que tanto está sufriendo durante este inicio de curso. "Pedir disculpas a la afición por la imagen de hoy y por mi parte yo me siento uno de ellos, soy uno más de la UD Almería y no podemos estar contentos con lo visto hoy", ese fue el mensaje que quiso transmitir Alberto Lasarte al final de su comparecencia.

No obstante, el técnico jienense no pudo ocultar la parte negativa del encuentro. "No hemos entrado bien al partido, en la segunda parte hemos intentado combinar más, pero tienen un buen equipo", llegó a manifestar. Asimismo, explicó que "el equipo genera ocasiones, pero el problema es que tenemos que encontrar ese equilibrio". En esta línea Lasarte considera que al equipo le "va a venir bien el parón" que comienza a la conclusión de esta jornada, queriendo "incidir en lo que se ha hecho bien y tratar de corregir los errores".

También tuvo palabras hacia su adversario de este viernes, mencionando que "el rival tiene unos jugadores muy rápidos arriba, muy difíciles de contener", si bien quiso agregar que "tenemos la idea de jugar al espacio y es cierto que sin Luis (Suárez) nos cuesta ese juego al espacio, lo hemos intentado con Ramazani y luego con Lázaro (Vinicius).