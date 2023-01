Su partido más importante

El próximo sábado (17:00 horas) el juvenil A del Almería recibe al Elche en el que es uno de los partidos más destacado sen toda la provincia almeriense. El conjunto almeriense jugará la Copa del Rey de juveniles por tercera vez en su historia, midiéndose a los ilicitanos en la ronda inicial. En la previa del encuentro, el técnico local, Alberto Lasarte, reconoce la importancia del duelo: "Es el partido más importante de los últimos años para las bases, quitando algunas eliminatorias de ascenso para el filial. Estar entre los 32 mejores de España es algo que no se ha repetido mucho y nos hace mucha ilusión".

El técnico almeriense, eso sí, destaca que el día a día está siendo como siempre: "La semana está siendo como todas. Una de mis señas es jugar como se entrena. Los futbolistas van al límite hasta los entrenamientos. Poco hace falta de motivación, todos quieren jugar". Lasarte también apunta que su equipo tiene que saber manejar la presión: "Otra de mis señas es que La gente esté metida en el trabajo, no me gustan las bromas. Hay que darlo todo en el campo y en la alimentación. Debemos ser profesionales desde la casa. Apretamos tanto que no dejamos a los jugadores mucho respiro. En este partido hay que controlar la tensión. A veces la sobreexcitación y el campo lleno juega malas pasadas.

A pesar de que el Almería, que encadena doce triunfos consecutivos y quince jornadas invicto, el preparador rojiblanco avisa del potencial del rival: "Es un equipo muy físico y agresivo. Es muy camaleónico, capaz de jugar 1-3-5-2 y 1-4-1-4-1. Ha hecho más puntos como visitante que en casa. Se prevé un partido muy igualado y largo". Cuestionado sobre dónde puede estar la clave del partido, es franco: "Hay dos. Somos dos equipos que gestionamos bastante bien los resultados, por lo que es importante marcar primero. Ellos funcionan mucho mejor cuando tiene que contraatacar a cuando tiene que proponer. Estar bien físicamente es la segunda clave por si el partido es largo y vamos a prórroga. Es importante tener fondo físico y tener fondo de armario en el banquillo".

Lasarte, que espera un Municipal de Huércal de Almería a reventar, confía en que sus jugadores se diviertan con la experiencia: "El mensaje es que disfruten, pero este equipo sólo sabe disfrutar compitiendo. Nuestros jugadores se ponen el listón más alto que nosotros incluso. Esa ambición llama la atención". Espero el campo lleno. Sería un orgullo que un equipo de las bases llene un campo. Nos sentiremos arropados”. Además, el entrenador almeriense habla sobre el futuro de su equipo y sobre el suyo personal: "El objetivo es pelear tanto la Copa del Rey como la liga. Sabemos del potencial de los rivales, pero queremos pelear por todo. ¿Mi techo? Está donde el Almería quiera. Soy un hombre de club. Estoy trabajando también en scouting con Joao”.