El Poli Almería quiere volver a enganchar una racha positiva

No está siendo mala la temporada que está realizando el Poli Almería, uno de los recién llegados a este grupo IX de Tercera RFEF. Los rojiblancos se encuentran fuera de los puestos de descenso, ocupando la décima plaza, teniendo cuatro puntos de renta sobre la zona roja de la tabla. Pero el conjunto que dirige Carlos Hinojo, quien ya se podrá sentar en el banquillo tras cumplir sanción, quiere este domingo al mediodía seguir dando pasos hacia la permanencia y con más motivo después de que el pasado domingo volvieran a caer después de tres jornadas sumando.

De esta manera, los rojiblancos de pantalón azul quieren volver a enganchar una racha de resultados positivos. Para ello tendrán que superar en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde todavía no conocen la derrota en el presente curso, al Rincón en un duelo entre dos viejos conocidos después de que ambos se vieran las caras la pasada temporada en División de Honor. Además, los almerienses todavía tienen muy presente su goleada a los malagueños del pasado curso con la que sellaron su ascenso a Tercera RFEF.

Al Poli Almería le están yendo bien las cosas, aunque no a su rival. El Rincón, que viene de empatar en su feudo frente al Almería B, son uno de los tres equipos que todavía no conocen la victoria y que ocupa puestos de descenso. Pero los rojiblancos no se fían, puesto que en esta categoría tan igualada todo puede pasar, y tratarán de seguir haciéndose fuertes en casa. Además, el encuentro también es de gran importancia de cara al gol average particular, que puede acabar siendo decisivo a final de temporada.